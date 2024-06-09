Українцям розповіли, хто з пенсіонерів буде мати можливість отримати додаткових 500 гривень до своєї пенсії.

Індексація пенсій у червні не передбачається, однак деякі пенсіонери все ж отримають збільшення виплат. Це зумовлено нарахуванням спеціальних надбавок, інформують у ПФУ.

Хто отримає надбавку за стаж

У червні зростуть виплати тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Перерахунок їхніх виплат, розпочатий у квітні, завершиться саме в цьому місяці, і надбавки за новонабутий стаж будуть нараховані лише тепер.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Це означає, що в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають підвищені пенсійні виплати, а також доплату за попередні місяці.

Умови для участі в перерахунку

Особа повинна мати принаймні 24 місяці нового стажу.

Якщо пенсіонер працював менше ніж 24 місяці, перерахунок можливий, якщо з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Зверніть увагу: надбавка за кожен рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні.

Інші можливі надбавки для пенсіонерів

Пенсіонери, які досягли віку 70 років, можуть розраховувати на додаткові надбавки, якщо їхня пенсійна виплата менше 10 340,35 гривні. Розмір таких надбавок наступний:

Для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень.

Для пенсіонерів віком від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Для осіб старше 80 років – 570 гривень.

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