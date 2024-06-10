Щотижневе читання карт Таро для кожного знака зодіаку з 10 по 16 червня, святкуйте кохання та життя!

Це тема цього тижня для колективу з 10 до 16 червня 2024 року.

У поєднанні з картою Диявола ми маємо гендерно-схиляючу енергію. Це спонукає нас переосмислити наші визначення того, що добре, а що ні.

Якщо щось відхиляє нас від нашого душевного шляху і змушує нас боятися жити повсякденним життям, то як би це не вдавало, що це корисно для вашої душі, це не так.

Що потрібно знати кожному знаку зодіаку про тиждень 10 червня, на думку таролога?

Карта Таро тижня: Туз Кубків.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Телець.

Овен, ваша карта Таро на тиждень - Туз Кубків. Карта, що втілює красу і невинність розквітущої прихильності, закликає вас цього тижня схилитися до любовних стосунків у вашому житті і бути відкритим серцем. Зізнайтеся у своїх почуттях та до романтичного потенціалу, якщо він у вас є. Принаймні, ви знатимете, є взаємне тяжіння чи ні.

Телець

Карта Таро тижня: Король Жезлов.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Овен.

Смілива і відважна людина зіграє помітну роль у вашому житті цього тижня, Телець. Оскільки Король Жезлов тут як вашу карту Таро на тиждень, ця людина є вродженим лідером і серйозно ставиться до обраного шляху. Вони не турбують інших і не намагаються контролювати людей, а також не терплять, щоб хтось пхав носа в їхні справи. Єдиний спосіб взаємодіяти з цією людиною і досягти позитивного результату — бути чесним щодо себе та своєї позиції. Вони це поважатимуть.

Близнюки

Карта Таро тижня: Лицар Кубків.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Лев.

Близнюки, де Лицар Кубків є вашою картою Таро тижня, постарайтеся бути більш відкритими у своїх почуттях і прагнути того, що знаходить відгук у вашому серці. У любові висловлюйте себе відверто, використовуючи свій унікальний талант чарівності та насолоди. У кар'єрі будьте вірні своєму шляху і дотримуйтесь підказок свого внутрішнього воїна. В цей час вам також рекомендується розвивати емоційний інтелект. Зрештою, читати між рядками і читати кімнату так само важливо, як вміти розташовувати слова та фрази в ефектному порядку.

Рак

Мапа Таро тижня: Сила.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: інші раки.

Рак, вони можуть скільки завгодно називати тебе плаксою, але гадки не мають, наскільки ти сильний усередині. Насправді, коли вам Сила (старший аркан Таро), смішно, що вони думають, що ваші емоції — це ваша слабкість. Вони не. Вони завжди по-справжньому ведуть вас і є частиною вашої інтуїтивної/психічної чутливості до раку. Поки ви знаєте це і закріпилися в собі, ніхто не зможе претендувати на те, що по праву належить вам.

Лев

Карта Таро тижня: Четвірка Пентаклею.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Інший Лев.

Лев, недостатньо мати сміливу особистість і нічого не боятися. Ваша карта Таро тижня - 4 Пентаклей - закликає вас також заземлити себе за допомогою стабільних дій, добре продуманих планів та стосунків з друзями та співробітниками, які так само зацікавлені у досягненні позитивного результату, як і ви. Вішалки заборонені!

Діва

Карта Таро тижня: Помірність.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Рак.

Діво, ніхто не зможе зупинити тебе, якщо ти ухвалиш рішення. Жодної душі. Це послання для вас на цьому тижні згідно з вашою картою Таро - Помірність. Тож не будьте собі ворогом і не саботуйте себе! Не дозволяйте негативним розмовам із самим собою, гіперкритичним коментарям та міркуванням перетворити вас на справжню перешкоду на вашому шляху. Досконалості не існує. Є така річ, як еволюція та зростання. Остання допоможе вам піднятися до бажаних висот.

Терези

Карта Таро тижня: Диявол.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Козеріг.

Терези, кажуть, немає нікого привабливішого за «Диявола». Чого вони не розкривають, так це того, що іноді приваблива людина дійсно може бути шахраєм, який зловживає своєю владою і полює на жертв. Навпаки, в інших випадках вони можуть бути просто щирими людьми з великим талантом усередині, що викликає заздрість в інших. Знайте грань, яка поділяє ці два поняття, і ви не помилитеся і не приймете поганих рішень. Це ваше послання тижня згідно з картою Таро Диявол.

Скорпіон

Карта Таро тижня: Трійка Жезлів.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Риби.

Скорпіон, ваша карта Таро тижня - 3 Жезлов - карта дослідження, розширення та перевірки меж того, що ви вважали своїми межами. Вникніть це послання, і ви відкриєте свої грані, які вас здивують. Вам також рекомендується більше навчатися та розширювати свої знання. Багато шляхів відповідають цьому принципу зростання, тому оберіть той, який підходить саме вам. Якщо ви відчуваєте необхідність, тримайте цього тижня в кишені або сумці шматок грифельної дошки, який допоможе залишатися заземленим і врівноваженим.

Стрілець

Карта Таро тижня: Паж Жезлов

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Інший Стрілець.

Стрілець, ваше послання Таро тижня цікаве. Маючи на столі Паж Жезлов, ви або відправитеся в нову подорож або пригоду, так само привабливу та творчу, або виявите, що спілкуєтеся з дитиною (або дітьми) і завдяки цьому дізнаєтеся щось нове. На якому б шляху ви не опинилися, наприкінці його ви будете щасливі, почуваючись умиротвореним і задоволеним.

Козеріг

Карта Таро тижня: Шістка Меч.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Стрілець.

Козеріг, іноді, щоб закрити розділ свого життя, потрібно повернутися на кілька кроків назад і переконатися, що всі нитки перерізані чи пов'язані. Це ваше послання тижня на карті Таро згідно з 6 Мечами. Нехай ваша інтуїція допоможе вам у цьому. Час залікує усі рани та подарує вам необхідну перспективу. А поки що повірте, що ваша душа знає, що для вас правильно, а що шкідливо.

Водолій

Карта Таро тижня: Паж Жезлов

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Стрілець.

Водолію, цього тижня на тебе чекає задоволення! Маючи тут Пажа Жезлов, ви будете приємно здивовані веселощами та грайливістю. Нахиліться до цього, і ваша уява здійметься. Деякі з вас можуть навіть випустити у світ своєї внутрішньої дитини, що призведе до прекрасних днів, проведених у творчому серпанку. Не хвилюйтеся, навіть якщо все це змушує вас почуватися незаземленим, начебто ви пливете на гігантській хвилі прибою. Ти не впадеш.

Риби

Карта Таро тижня: Король Жезлов.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Стрілець.

Риби, ви колись дивилися свою астрологічну карту народження? У вас можуть бути важкі положення в Овні або Водолії, які є заповзятливими знаками зодіаку. Тож не піддавайтеся стереотипу «м'яких Риб». Король Жезлов тут, щоб сказати вам, що ви могутні і є силою, з якою потрібно зважати. Покладіться на це, і вас неможливо зупинити, завоювавши повагу всього світу. Цього не станеться, якщо ви сумніваєтеся у собі чи дозволяєте скептикам змусити вас сумніватися у собі. У вас це!

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