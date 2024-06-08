Існує покрокова інструкція, яка може допомогти вам легко та швидко очистити газову плиту, щоб готувати на ній знову було приємно.

Багато хто думає, що очистити газову плиту - це надто складне завдання, тому завжди відкладає його на потім. Однак, ви можете зробити цей процес доволі швидким та легким, якщо будете використовувати певні інструкції.

Як легко та швидко очистити газову плиту

Перед тим, як очистити газову плиту, зніміть решітки, кришки конфорок і головки конфорок з плити. Якщо ви щойно користувалися плитою, зачекайте, поки решітки та конфорки повністю охолонуть. Потім просто підніміть решітки з плити, щоб зняти їх. Ковпачки конфорок — це круглі кришки на верхній частині конфорок, які легко піднімаються, щоб ви могли їх зняти та очистити. Потім спробуйте підняти головки конфорок прямо з плити, щоб відкрити пальник під ними. Деякі моделі газових плит мають герметичні конфорки, які кріпляться до варильної поверхні. Залиште конфорки на плиті та не намагайтеся вимкнути їх силою, щоб не пошкодити їх. Якщо ви щойно користувалися плитою, зачекайте, поки решітки та конфорки повністю охолонуть. Потім просто підніміть решітки з плити, щоб зняти їх. Ковпачки конфорок — це круглі кришки на верхній частині конфорок, які легко піднімаються, щоб ви могли їх зняти та очистити. Потім спробуйте підняти головки конфорок прямо з плити, щоб відкрити пальник під ними.

Замочіть решітки та конфорки в мильній воді на 10–15 хвилин. Помістіть решітки, кришки конфорок і головки конфорок у раковину та наповніть її теплою водою. Додайте кілька порцій мила для посуду у воду та змішайте, щоб утворилася піна. Залиште решітки та конфорки в раковині приблизно на 10–15 хвилин, щоб допомогти послабити жир і стару їжу, що застрягла на поверхні. Щоб отримати сильніший розчин для замочування, використовуйте суміш, яка складається наполовину з води та наполовину дистильованого білого оцту, щоб розщепити ще більше залишків.

Якщо ваша раковина недостатньо велика для решіток, використовуйте замість неї велику ванну або відро.

Поки решітки та конфорки намокають, скористайтеся цим часом, почистивши варильну панель на газовій плиті Помістіть решітки, кришки конфорок і головки конфорок у раковину та наповніть її теплою водою. Додайте кілька порцій мила для посуду у воду та змішайте, щоб утворилася піна. Залиште решітки та конфорки в раковині приблизно на 10–15 хвилин, щоб допомогти послабити жир і стару їжу, що застрягла на поверхні.

Потріть шматки, потім промийте та висушіть їх. Використовуйте неабразивну губку або щітку для чищення, щоб розбити будь-які залишки, які все ще застрягли на шматках вашої газової плити. Спробуйте зайти в усі закутки на решітках і пальниках, щоб очистити якомога більше. Коли ви закінчите чистити шматок, промийте його чистою водою та покладіть на рушник, щоб він висох. Якщо на будь-якій частині є стійкі плями або залишки, нанесіть щіткою для чищення пасту, яка наполовину складається з харчової соди та наполовину теплої води. Використовуйте неабразивну губку або щітку для чищення, щоб розбити будь-які залишки, які все ще застрягли на шматках вашої газової плити. Спробуйте зайти в усі закутки на решітках і пальниках, щоб очистити якомога більше. Коли ви закінчите чистити шматок, промийте його чистою водою та покладіть на рушник, щоб він висох.

Протріть плиту теплою водою з милом і чистою тканиною. Змочіть ганчірку або губку теплою водою і нанесіть кілька крапель мильного засобу для посуду. Обережно протріть поверхню плити, щоб видалити залишки їжі чи жиру, що залишилися на поверхні. Обов’язково зосередьтеся на ділянках навколо отворів пальника, де накопичення утворюється найчастіше. Будьте обережні, щоб нічого не потрапити всередину портів пальника після того, як вони будуть відкриті, щоб вони не забилися.

Не забудьте протерти ручки плити та панель керування, оскільки під час готування на них міг побризкати жир.

Хоча багато електричних варильних поверхонь можна підняти, щоб відкрити піддон, який також потребує очищення, більшість газових плит не розраховані на те, щоб легко відкриватися. Змочіть ганчірку або губку теплою водою і нанесіть кілька крапель мильного засобу для посуду. Обережно протріть поверхню плити, щоб видалити залишки їжі чи жиру, що залишилися на поверхні. Обов’язково зосередьтеся на ділянках навколо отворів пальника, де накопичення утворюється найчастіше.

Ви можете очистити газову плиту від жиру пастою з харчової соди або знежирювачем. Якщо є стійкі плями від їжі або жир, змішайте пасту, що складається наполовину з харчової соди та наполовину з водою. Нанесіть пасту на газову плиту чистою тканиною та дайте їй постояти приблизно 20 хвилин, щоб допомогти послабити залишки. Або розпиліть комерційний знежирювач на поверхню та дайте йому постояти кілька секунд. Незалежно від того, який миючий засіб ви використовуєте, витріть його чистою тканиною, коли закінчите. Для додаткової сили очищення посипте харчову пляму харчовою содою та покладіть поверх неї вологу серветку на 30 хвилин, перш ніж витерти її. Якщо є стійкі плями від їжі або жир, змішайте пасту, що складається наполовину з харчової соди та наполовину з водою. Нанесіть пасту на газову плиту чистою тканиною та дайте їй постояти приблизно 20 хвилин, щоб допомогти послабити залишки. Або розпиліть комерційний знежирювач на поверхню та дайте йому постояти кілька секунд. Незалежно від того, який миючий засіб ви використовуєте, витріть його чистою тканиною, коли закінчите.

Коли вам вдалося очистити газову плиту, промийте та висушіть плиту. Змочіть іншу чисту тканину водою з крана та відіжміть її. Ще раз ретельно протріть газову плиту ганчіркою, щоб зібрати всі залишки, які все ще залишаються на поверхні, і видаліть залишки миючого засобу. Використовуйте паперові рушники або іншу тканину, щоб висушити надлишки води.

Зберіть деталі вашої плити. Почніть з того, що посуньте головки пальників назад на відповідні порти, щоб вони міцно сиділи на місці. Потім покладіть ковпаки конфорок на головки, щоб вони лежали рівно. Нарешті, поставте решітки назад на плиту, щоб завершити очищення. Якщо ви ввімкнули конфорку, а вона не горить або має нерівне полум’я, негайно вимкніть її та перевірте, чи кришка конфорки не перекошена та не засмічена. Почніть з того, що посуньте головки пальників назад на відповідні порти, щоб вони міцно сиділи на місці. Потім покладіть ковпаки конфорок на головки, щоб вони лежали рівно. Нарешті, поставте решітки назад на плиту, щоб завершити очищення.

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