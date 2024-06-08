Существует пошаговая инструкция, которая поможет вам легко и быстро очистить газовую плиту, чтобы готовить на ней снова было приятно.

Многие думают, что очистить газовую плиту – это слишком сложная задача, поэтому всегда откладывает его на потом. Однако вы можете сделать этот процесс довольно быстрым и легким, если будете использовать определенные инструкции.

Как легко и быстро очистить газовую плиту

Перед очисткой газовой плиты снимите решетки, крышки конфорок и головки конфорок с плиты. Если вы только что использовали плиту, подождите, пока решетки и конфорки полностью остынут. Затем просто поднимите решетку с плиты, чтобы снять их. Колпачки конфорок – это круглые крышки на верхней части конфорок, которые легко поднимаются, чтобы вы могли их снять и очистить. Затем попытайтесь приподнять головки конфорок прямо с плиты, чтобы открыть горелку под ними. Некоторые модели газовых плит имеют герметичные конфорки, крепящиеся к варочной поверхности. Оставьте конфорки на плите и не пытайтесь выключить их, чтобы не повредить их. Если вы только что использовали плиту, подождите, пока решетки и конфорки полностью остынут. Затем просто поднимите решетку с плиты, чтобы снять их. Колпачки конфорок – это круглые крышки на верхней части конфорок, которые легко поднимаются, чтобы вы могли их снять и очистить. Затем попытайтесь приподнять головки конфорок прямо с плиты, чтобы открыть горелку под ними.

Замочите решетки и конфорки в мыльной воде на 10–15 минут. Поместите решетки, крышки и головки конфорок в раковину и наполните ее теплой водой. Добавьте несколько порций мыла в воду и смешайте, чтобы образовалась пена. Оставьте решетки и конфорки в раковине примерно на 10–15 минут, чтобы помочь ослабить жир и застрявшую на поверхности старую пищу. Чтобы получить более сильный раствор для замачивания, используйте смесь, состоящую наполовину из воды и наполовину дистиллированного белого уксуса, чтобы расщепить еще больше остатков.

Если ваша раковина недостаточно велика для решеток, используйте вместо нее большую ванночку или ведро.

Пока решетки и конфорки намокают, воспользуйтесь этим временем, почистив варочную панель на газовой плите. Поместите решетки, крышки и головки конфорок в раковину и наполните ее теплой водой. Добавьте несколько порций мыла в воду и смешайте, чтобы образовалась пена. Оставьте решетки и конфорки в раковине примерно на 10–15 минут, чтобы помочь ослабить жир и застрявшую на поверхности старую пищу.

Потрите куски, затем промойте и высушите. Используйте неабразивную губку или чистящую щетку, чтобы разбить любые остатки, которые все еще застряли на кусках вашей газовой плиты. Попытайтесь зайти во все уголки на решетках и горелках, чтобы очистить как можно больше. Когда вы закончите чистить кусок, промойте его чистой водой и положите на полотенце, чтобы оно высохло. Если на любой части есть стойкие пятна или остатки, нанесите щеткой для чистки пасту, которая наполовину состоит из пищевой соды и наполовину теплой воды. Используйте неабразивную губку или чистящую щетку, чтобы разбить любые остатки, которые все еще застряли на кусках вашей газовой плиты. Попытайтесь зайти во все уголки на решетках и горелках, чтобы очистить как можно больше. Когда вы закончите чистить кусок, промойте его чистой водой и положите на полотенце, чтобы оно высохло.

Протрите плиту теплой водой с мылом и чистой тканью. Смочите тряпку или губку теплой водой и нанесите несколько капель мыльного средства для посуды. Осторожно протрите поверхность плиты, чтобы удалить оставшиеся на поверхности остатки пищи или жира. Обязательно сосредоточьтесь на участках вокруг отверстий горелки, где чаще всего накопление образуется. Будьте осторожны, чтобы ничего не попасть внутрь портов горелки после того, как они будут открыты, чтобы они не забились.

Не забудьте протереть ручки плиты и панель управления, так как во время приготовления на них мог сбрызнуть жир.

Хотя многие электрические варочные поверхности можно поднять, чтобы открыть поддон, также нуждающийся в очистке, большинство газовых плит не рассчитаны на то, чтобы легко открываться. Смочите тряпку или губку теплой водой и нанесите несколько капель мыльного средства для посуды. Осторожно протрите поверхность плиты, чтобы удалить оставшиеся на поверхности остатки пищи или жира. Обязательно сосредоточьтесь на участках вокруг отверстий горелки, где чаще всего накопление образуется.

Вы можете очистить газовую плиту от жира пастой из пищевой соды или обезжиривателем. Если есть стойкие пятна от пищи или жир, смешайте пасту, состоящую наполовину из пищевой соды и наполовину с водой. Нанесите пасту на газовую плиту чистой тканью и дайте ей постоять примерно 20 минут, чтобы ослабить остатки. Или распылите коммерческий обезжириватель на поверхность и дайте ему постоять несколько секунд. Независимо от того, какое моющее средство вы используете, протрите его чистой тканью, когда закончите. Для дополнительной силы очистки посыпьте пищевое пятно пищевой содой и положите поверх нее влажную салфетку на 30 минут, прежде чем вытереть ее. Если есть стойкие пятна от пищи или жир, смешайте пасту, состоящую наполовину из пищевой соды и наполовину с водой. Нанесите пасту на газовую плиту чистой тканью и дайте ей постоять примерно 20 минут, чтобы ослабить остатки. Или распылите коммерческий обезжириватель на поверхность и дайте ему постоять несколько секунд. Независимо от того, какое моющее средство вы используете, протрите его чистой тканью, когда закончите.

При очистке газовой плиты промойте и высушите плиту. Смочите другую чистую ткань водой из крана и отожмите ее. Еще раз тщательно протрите газовую плиту тряпкой, чтобы собрать все оставшиеся на поверхности остатки и удалите остатки моющего средства. Используйте бумажные полотенца или другую ткань, чтобы высушить излишки воды.

Соберите детали плиты. Начните сдвинуть головки горелок обратно на соответствующие порты, чтобы они крепко сидели на месте. Затем положите колпаки конфорок на головки, чтобы они лежали ровно. Наконец, поставьте решетки обратно на плиту, чтобы завершить очистку. Если вы включили конфорку, а она не горит или имеет неровное пламя, немедленно выключите ее и проверьте, не перекошена ли крышка конфорки и не засорена. Начните сдвинуть головки горелок обратно на соответствующие порты, чтобы они крепко сидели на месте. Затем положите колпаки конфорок на головки, чтобы они лежали ровно. Наконец, поставьте решетки обратно на плиту, чтобы завершить очистку.

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