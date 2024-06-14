Українцям розповіли, як можна заощадити свої гроші в той час, як тарифи на електроенергію зростають.

Українці мають можливість значно зменшити свої рахунки за електроенергію. З 1 червня вартість одного кіловата електроенергії становить 4,32 гривні. Однак, навіть при такому тарифі, можна заощаджувати.

Про розповів заступник директора Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов для "Суспільного". Для певної категорії українців під час опалювального сезону буде діяти пільговий тариф на електроенергію – 2,64 гривні за кіловат, за умови, що місячне споживання не перевищує 2000 кВт/год. Це стосується тих, хто використовує електроопалення.

Багато українців мають електроопалення, але його часто не узаконено. Щоб скористатися пільговим тарифом, необхідно офіційно зареєструвати обладнання та ввести його в експлуатацію згідно з встановленими правилами. Це дозволить взимку платити майже вдвічі менше.

Додаткові способи заощадження

Побутові споживачі можуть також економити, використовуючи двозонний лічильник. Вночі за електроенергію можна платити 2,16 гривні за кіловат, що на 50% менше від стандартного тарифу. Цей нічний тариф діє з 23:00 до 7:00. Олег Соловйов зазначив, що власники зареєстрованого електроопалення, які використовують двозонний лічильник, можуть ефективно розподіляти споживання електроенергії між денною та нічною зонами.

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