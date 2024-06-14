Украинцам рассказали, как можно сэкономить свои деньги, в то время как тарифы на электроэнергию растут.

Украинцы имеют возможность значительно снизить свои счета за электроэнергию. С 1 июня стоимость одного киловата электроэнергии составляет 4,32 гривны. Однако даже при таком тарифе можно экономить.

Об этом рассказал заместитель директора Кировоградской областной энергоснабжающей компании Олег Соловьев для " Общественного ". Для определенной категории украинцев во время отопительного сезона будет действовать льготный тариф на электроэнергию – 2,64 гривны за киловатт, при условии, что месячное потребление не превышает 2000 кВт/ч. Это касается тех, кто использует электроотопление.

Многие украинцы имеют электроотопление, но часто не узаконены. Чтобы воспользоваться льготным тарифом, необходимо официально зарегистрировать оборудование и ввести его в эксплуатацию согласно установленным правилам. Это позволит зимой платить почти вдвое меньше.

Дополнительные способы сбережения

Бытовые потребители могут также экономить, используя двухзонный счетчик. Ночью за электроэнергию можно платить 2,16 гривны за киловатт, что на 50% меньше стандартного тарифа. Этот ночной тариф действует с 23:00 до 7:00. Олег Соловьев отметил, что владельцы зарегистрированного электроотопления, использующие двухзонный счетчик, могут эффективно распределять потребление электроэнергии между дневной и ночной зонами.

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