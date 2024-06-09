Українцям розповіли, за яку ціну у червні можна придбати каву.

На початку літа в Україні зросли ціни на каву. Протягом останнього місяця фасований напій подорожчав приблизно на сім гривень.

Ці дані надає портал моніторингу цін Minfin.

Зростання вартості кави в червні

Згідно з цими даними, у червні 2024 року любителі кави будуть платити більше, ніж у попередньому місяці.

Аналітики наводять приклад з ціною кави бренду Nescafe Gold. На даний момент цей напій у середньому коштує 360,00 грн, тоді як на початку травня його можна було придбати за 352,43 грн. Мова йде про фасовану пачку об'ємом 210 грамів.

Ціни різняться залежно від місця продажу. Наприклад, у супермаркеті "Ашан" каву можна купити за 340,70 грн, тоді як у магазинах "МегаМаркет" за неї просять 379,30 грн.

Зміни цін на каву за останні роки Експерти також повідомляють, що Індекс споживчих цін на каву в червні цього року становив 102,15%. У порівнянні з попереднім місяцем середні ціни зросли на 2,15%.

У травні цього року індекс щодо попереднього місяця складав 100,17%.

Крім того, аналітики наводять таблицю динаміки зміни індексу середньомісячних цін на каву за останні роки.

Читайте також:

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: п'ять кроків, про які потрібно знати

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: прості поради

Як очистити морозильну камеру: кілька простих та ефективних кроків