Украинцам рассказали, по какой цене в июне можно приобрести кофе.

В начале лета в Украине выросли цены на кофе. За последний месяц фасованный напиток подорожал примерно на семь гривен.

Эти данные предоставляет портал мониторинга цен Minfin .

Рост стоимости кофе в июне

Согласно этим данным, в июне 2024 года любители кофе будут платить больше, чем в прошлом месяце.

Аналитики приводят пример с ценой кофе бренда Nescafe Gold. Сейчас этот напиток в среднем стоит 360,00 грн, тогда как в начале мая его можно было приобрести за 352,43 грн. Речь идет о фасованной пачке объемом 210 граммов.

Цены разнятся в зависимости от места продажи. Например, в супермаркете "Ашан" кофе можно купить за 340,70 грн, тогда как в магазинах "МегаМаркет" за него просят 379,30 грн.

Изменения цен на кофе за последние годы Эксперты также сообщают, что индекс потребительских цен на кофе в июне этого года составил 102,15%. В сравнении с предыдущим месяцем средние цены выросли на 2,15%.

В мае этого года индекс по предыдущему месяцу составлял 100,17%.

Кроме того, аналитики приводят таблицу динамики изменения индекса среднемесячных цен на кофе за последние годы.

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