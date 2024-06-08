Якщо ви хочете легко та швидко очистити свій холодильник, то можете скористатися покроковою інструкцією, яка може в цьому допомогти.

Легко очистити холодильник цілком реально, особливо, якщо ви вже прочитали покрокову інструкцію і знаєте, як діяти.

Як легко очистити холодильник

Глибоко очистити холодильник це складніше, ніж звичайне чищення, але це потрібно робити лише раз на три місяці.

1. Вийміть усе зі свого холодильника

Почніть з того, що вийміть все з холодильника. « Поки прибираєте, зберігайте швидкопсувні продукти в морозильній або холодній камері», — каже експерт. «Коли ви виймаєте предмети, обов’язково перевіряйте на наявність плісняви ​​та прострочені продукти. Викидайте все підозріле у смітник».

Усе, що ви зберігаєте, слід протирати вологою серветкою з мікрофібри. Коли в холодильнику немає продуктів, напоїв і приправ, вийміть усі полиці та ящики.

2. Очистіть полиці та ящики

У відрі змішайте розчин натурального господарського мила і теплої води. Змочіть чисту губку в розчині та почистіть усі боки ящиків і полиць, поки вони не стануть чистими. Промийте відділення під проточною водою, щоб видалити залишки мила. Витріть насухо кожну з полиць і ящиків серветкою з мікрофібри.

3. Очистіть салон

Змішайте рівні частини оцту та теплої води в пульверизаторі. «Збризніть усі внутрішні поверхні та дайте постояти кілька хвилин, перш ніж протерти м’якою тканиною», — каже експерт. Обов’язково також обприскуйте вбудовані бічні ящики вашого холодильника та будь-які канавки.

Після завершення розчину, використовуйте стару зубну щітку, щоб очистити холодильник. Використовуйте вологу губку, щоб видалити миючий розчин, а потім витріть внутрішню частину насухо тканиною з мікрофібри. Поверніть полиці та ящики в холодильник.

4. Очистіть зовнішній вигляд

Перш ніж очищати зовнішню поверхню, перевірте інструкцію до холодильника; методи та інструкції можуть відрізнятися. «Однак правильне емпіричне правило полягає в тому, що тепла вода з невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду підходить для будь-якого екстер’єру», – каже експерт.

Якщо залишилися смуги, збризніть на зовнішню поверхню рівними частинами води та оцту та відполіруйте їх паперовим рушником. «Рушники з мікрофібри можуть мати сміття, яке може подряпати нержавіючу сталь», — каже експерт. Після очищення витріть зовнішню поверхню насухо.

5. Очистіть прокладку

Прокладки холодильника збирають досить багато бруду; Регулярне їх очищення допомагає зберегти герметичність приладу, каже Парнелл. Щоб очистити прокладку, змішайте рівну частину води та оцту. Змочіть ватний тампон у розчині та проведіть ним по шву прокладки. Повторюйте, доки він не стане чистим і сухим серветкою з мікрофібри.

6. Очистіть котушки

Ви повинні перевірити посібник до свого приладу, щоб дізнатися, як очистити та знайти котушки. Цей крок зазвичай потрібно робити лише раз на рік. «Змійовики відповідають за підтримку потрібної температури у вашому холодильнику», — каже експерт. «Брудні змійовики можуть призвести до перевантаження вашого холодильника, що призведе до збільшення рахунку за електроенергію або скорочення терміну служби вашого холодильника».

7. Очистіть під холодильником

Вимкніть холодильник і відсуньте його від стіни. «Пилососіть або підмітайте підлогу під холодильником », — каже експерт. Протріть підлогу шваброю, змоченою універсальним миючим засобом, а потім витріть насухо. Поверніть холодильник у вихідне положення та знову підключіть його.

8. Поверніть вміст у холодильник

Коли вам вдасться очистити холодильник з усіма його компонентами, ви можете повернути будь-які продукти, які ви взяли на початку. «Виділіть цей час, щоб внести будь-які зміни у свою організацію, які допоможуть вам більше використовувати соуси або скоротити харчові відходи, розташувавши такі речі, як продукти, на першому плані, щоб ви пам’ятали про їх використання», — говорить експерт.

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