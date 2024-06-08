Если вы хотите легко и быстро очистить холодильник, можете воспользоваться пошаговой инструкцией, которая может в этом помочь.

Легко очистить холодильник вполне реально, особенно если вы уже прочитали пошаговую инструкцию и знаете, как действовать.

Как легко очистить холодильник

Глубоко очистить холодильник это сложнее, чем обычная чистка, но это нужно делать только раз в три месяца.

1. Извлеките все из холодильника.

Начните с того, что извлеките все из холодильника. "Пока убираете, храните скоропортящиеся продукты в морозильной или холодной камере", - говорит эксперт. «Когда вы вынимаете предметы, обязательно проверяйте на наличие плесени и просроченные продукты. Выбрасывайте все подозрительное в помойку».

Все, что вы храните, следует протирать влажной салфеткой из микрофибры. Когда в холодильнике нет продуктов, напитков и приправ, извлеките все полки и ящики.

2. Очистите полки и ящики

В ведре смешайте раствор натурального хозяйственного мыла и теплой воды. Смочите чистую губку в растворе и почистите все стороны ящиков и полок, пока они не станут чистыми. Чтобы удалить остатки мыла, промойте отделение под проточной водой. Вытрите насухо каждую из полок и ящиков салфеткой из микрофибры.

3. Очистите салон

Смешайте уровни уксуса и теплой воды в пульверизаторе. «Обрызните все внутренние поверхности и дайте постоять несколько минут, прежде чем протереть мягкой тканью», — говорит эксперт. Обязательно опрыскивайте встроенные боковые ящики вашего холодильника и любые канавки.

После завершения раствора используйте старую зубную щетку, чтобы очистить холодильник. Используйте влажную губку, чтобы удалить моющий раствор, а затем протрите внутреннюю часть досуха тканью из микрофибры. Поверните полки и ящики в холодильник.

4. Очистите внешний вид

Прежде чем очищать наружную поверхность, проверьте инструкцию к холодильнику; методы и инструкции могут отличаться. «Однако верное эмпирическое правило заключается в том, что теплая вода с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды подходит для любого экстерьера», – говорит эксперт.

Если остались полосы, сбрызните на наружную поверхность ровными частями воды и уксуса и отполируйте их бумажным полотенцем. «Полотенца из микрофибры могут иметь мусор, который может поцарапать нержавеющую сталь», – говорит эксперт. После очистки протрите наружную поверхность досуха.

5. Очистите прокладку

Прокладки холодильника собирают достаточно много грязи; Регулярное их очищение помогает сохранить герметичность прибора, говорит Парнелл. Чтобы очистить прокладку, смешайте ровную часть воды и уксуса. Смочите ватный тампон в растворе и проведите им по шву прокладки. Повторяйте, пока она не станет чистой и сухой салфеткой из микрофибры.

6. Очистите катушки

Вы должны проверить руководство к своему прибору, чтобы узнать, как очистить и найти катушки. Этот шаг обычно нужно делать только раз в год. "Змеевики отвечают за поддержание нужной температуры в вашем холодильнике", - говорит эксперт. «Грязные змеевики могут привести к перегрузке вашего холодильника, что приведет к увеличению счета за электроэнергию или сокращению срока службы вашего холодильника».

7. Очистите под холодильником

Выключите холодильник и отодвиньте его от стены. «Пылесосите или подметайте пол под холодильником», – говорит эксперт. Протрите пол шваброй, смоченной универсальным моющим средством, а затем протрите насухо. Поверните холодильник в исходное положение и подключите его.

8. Поверните содержимое в холодильник

Когда вам удастся очистить холодильник со всеми компонентами, вы можете вернуть любые продукты, которые вы взяли в начале. «Выделите это время, чтобы внести какие-либо изменения в свою организацию, которые помогут вам больше использовать соусы или сократить пищевые отходы, разместив такие вещи, как продукты, на первом плане, чтобы вы помнили об их использовании», — говорит эксперт .

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