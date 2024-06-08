Існує ефективна покрокова інструкція, яка може допомогти вам правильно прати подушки, щоб міцно спати.

Кожному з нас важливо знати про те, що міцний сон також залежить і від наших подушок, а отже правильно прати подушки - це важливо для нашого хорошого самопочуття. Ось як це робити:

Як правильно прати подушки

Перед тим, як прати подушки, зніміть усі чохли та наволочки та перевірте інструкції виробника щодо прання. Дотримуйтеся цих інструкцій щодо прання та сушіння подушок, якщо на подушці не зазначено лише хімчистку.

Виберіть правильний пральний порошок

Найкращий тип прального порошку для прання подушок – це мило без ароматизаторів, каже експерт із прибирання. Вона рекомендує натуральний пральний порошок або рецепт домашнього господарського мила її прабабусі: 2 склянки мильних пластівців і по 1 склянці харчової соди, пральної соди та бури.

Щоб правильно прати подушки, важливо використовувати рекомендовані виробником миючі засоби. Надлишок миючого засобу, який не змивається, може залишити липкі залишки.

Лікуйте плями

Перш ніж прати подушки, перевірте, чи немає на них плям або залишків. Жовті плями на подушках, викликані слиною, потом, волоссям і засобами по догляду за шкірою, особливо поширені. Точково очистіть плями спреєм і залиште на 15 хвилин. Обережно потріть плями перед пранням.

Завантажте подушки в пральну машину

Ви захочете прати та сушити принаймні дві подушки одночасно, щоб підтримувати баланс машини. Однак будьте обережні, щоб не запхати занадто багато одночасно. Подушки потребують великої кількості води, щоб ретельно очистити, і достатньо місця, щоб повністю висохнути.

Прати подушки в пральній машині

Більшість пухових і синтетичних подушок можна прати в пральній машині та сушити на слабкому вогні. Зауважте, що температура води повинна бути 60 градусів за Цельсієм або вище, щоб знищити пилових кліщів, тому переконайтеся, що ваш водонагрівач не налаштовано надто низько. Також подумайте про додатковий цикл віджимання, щоб вичавити якомога більше вологи.

Сухі подушки

Переконайтеся, що ви повністю висушили подушки, оскільки вологість, яка залишається, може знову занести цвіль, бактерії та пилових кліщів, яких ви намагаєтеся уникнути. Сушіть подушки в сушарці на слабкому вогні, перевіряючи їх кожні 20-30 хвилин, щоб забезпечити рівномірне висихання. Щоб зробити їх ще пухнастішими, висушіть подушки з кульками для сушіння або тенісним м’ячиком у шкарпетці.

Читайте також:

Як очистити подушки без прання: простий метод

Як почистити подушки без пральної машини: цей спосіб підійде для пуху і пір'я

Як випрати перову подушку в домашніх умовах: три важливі хитрощі, яких ви не знали