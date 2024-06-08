Есть эффективная пошаговая инструкция, которая может помочь вам правильно стирать подушки, чтобы крепко спать.

Каждому из нас важно знать о том, что крепкий сон также зависит и от наших подушек, а значит правильно стирать подушки – это важно для нашего хорошего самочувствия. Вот как это делать:

Как правильно стирать подушки

Перед стиркой подушки снимите все чехлы и наволочки и проверьте инструкции производителя по стирке. Следуйте этим инструкциям по стирке и сушке подушек, если на подушке не указана только химчистка.

Выберите правильный стиральный порошок

Лучший тип стирального порошка для стирки подушек – это мыло без ароматизаторов, говорит эксперт по уборке. Она рекомендует натуральный стиральный порошок или рецепт домашнего хозяйственного мыла ее прабабушке: 2 стакана мыльных хлопьев и по 1 стакану пищевой соды, стиральной соды и буры.

Чтобы правильно стирать подушки, важно использовать рекомендованные изготовителем моющие средства. Избыток не смывающегося моющего средства может оставить липкие остатки.

Лечите пятна

Прежде чем стирать подушки, проверьте, нет ли на них пятен или остатков. Желтые пятна на подушках, вызванные слюной, потом, волосами и средствами по уходу за кожей, особенно распространены. Точечно очистите пятна спреем и оставьте на 15 минут. Осторожно потрите пятна перед стиркой.

Загрузите подушки в стиральную машину

Вы хотите стирать и сушить по меньшей мере две подушки одновременно, чтобы поддерживать баланс машины. Однако будьте осторожны, чтобы не запихать слишком много одновременно. Подушки нуждаются в большом количестве воды, чтобы тщательно очистить, и достаточно места, чтобы полностью высохнуть.

Стирать подушки в стиральной машине

Большинство пуховых и синтетических подушек можно стирать в стиральной машине и сушить на слабом огне. Учтите, что температура воды должна быть 60 градусов по Цельсию или выше, чтобы уничтожить пылевых клещей, поэтому убедитесь, что ваш водонагреватель не настроен слишком низко. Также подумайте о дополнительном цикле отжима, чтобы выжать как можно больше влаги.

Сухие подушки

Убедитесь, что вы полностью высушили подушки, поскольку остающаяся влажность может снова занести плесень, бактерии и пылевых клещей, которых вы пытаетесь избежать. Сушите подушки в сушилке на слабом огне, проверяя их каждые 20-30 минут, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Чтобы сделать их еще более пушистыми, высушите подушки с шариками для сушки или теннисным мячиком в носке.

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