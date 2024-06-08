Якщо ви хочете швидко, легко та ефективно почистити матрац, то вам можуть допомогти прості, копійчані засоби.

Почистити матрац - це ціла рутинна справа, але кожному його власниснику рано чи пізно все ж доведеться це зробити. Щоб почистити матрац, вам не потрібно витрачати багато грошей на дорогі засоби, адде прості копійчані - можуть впоратися навіть краще.

Як почистити матрац

Розчин мильної води

Розчин із мильною водою чудово підходить навіть для найстійкіших плям, і ви можете легко його приготувати, змішавши в мисці літр холодної води та чайну ложку м’якого миючого засобу, засобу для чищення тканин або рідкого мильного засобу для посуду. Змішуйте їх, доки не почне пінитися, перш ніж занурити в розчин чисту тканину або м’яку щітку. Ваша тканина або щітка мають бути вологими та не мокрими, оскільки ви справді не хочете, щоб ваш матрац був занадто вологим.

Нанесіть мильну суміш на потрібну ділянку круговими рухами стільки, скільки потрібно, перш ніж взяти ще одну злегка зволожену тканину та використати її, щоб витерти залишки. Винесіть матрац на вулицю та помістіть його під прямі сонячні промені, щоб швидко висушити, обов’язково притуливши його до стіни, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Якщо ви маєте справу з плямами сечі чи хочете ретельно продезинфікувати поверхню, це просте у виготовленні рішення допоможе вам почистити матрац від будь-яких забруднень.

Харчова сода і оцет

Окрім видалення плям, цей варіант також ефективний для генерального прибирання та знищення пилових кліщів. Наливши трохи білого оцту в пляшку з розпилювачем, злегка збризніть весь матрац, перш ніж посипати щедрою кількістю харчової соди, доки не буде покрита потрібна ділянка. Візьміть кілька чистих рушників і повністю накрийте ними матрац, перш ніж залишити його на дві-чотири години.

Після закінчення часу зніміть рушники та дайте матрацу повністю висохнути. Нарешті, візьміть м’яку щітку або чисту тканину, щоб видалити надлишок харчової соди, що залишилася, перш ніж піднести її під прямі сонячні промені, щоб видалити залишки вологи. Це допоможе оживити поверхню і почистити матрац від плям та забруднень.

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