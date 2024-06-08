Почистить матрас – это целое рутинное дело, но каждому его владельцу рано или поздно все же придется это сделать. Чтобы почистить матрас, вам не нужно тратить много денег на дорогие средства, ведь простые копеечные – могут справиться даже лучше.

Как почистить матрас

Раствор мыльной воды

Раствор с мыльной водой отлично подходит даже для самых стойких пятен, и вы можете легко его приготовить, смешав в миске литр холодной воды и чайную ложку мягкого моющего средства, чистящего средства или жидкого мыльного средства для посуды. Смешивайте их, пока не начнет пениться, прежде чем погрузить в раствор чистую ткань или мягкую щетку. Ваша ткань или щетка должны быть влажными и не мокрыми, поскольку вы действительно не хотите, чтобы ваш матрас был слишком влажным.

Нанесите мыльную смесь на нужный участок круговыми движениями столько, сколько нужно, прежде чем взять еще одну увлажненную ткань и использовать ее, чтобы вытереть остатки. Вынесите матрас на улицу и поместите его под прямые солнечные лучи, чтобы быстро высушить, обязательно прислонив его к стене, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Если вы имеете дело с пятнами мочи или хотите тщательно продезинфицировать поверхность, это простое в изготовлении решение поможет вам почистить матрас от любых загрязнений.

Пищевая сода и уксус

Кроме удаления пятен, этот вариант также эффективен для генеральной уборки и уничтожения пылевых клещей. Налив немного белого уксуса в бутылку с распылителем, слегка сбрызните весь матрас, прежде чем посыпать щедрым количеством пищевой соды, пока не будет покрыт нужный участок. Возьмите несколько чистых полотенец и полностью накройте ими матрас, прежде чем оставить его на два-четыре часа.

По истечении времени снимите полотенца и дайте матрацу полностью высохнуть. Наконец, возьмите мягкую щетку или чистую ткань, чтобы удалить избыток оставшейся пищевой соды, прежде чем поднести ее под прямые солнечные лучи, чтобы удалить остатки влаги. Это поможет оживить поверхность и почистить матрас от пятен и загрязнений.

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