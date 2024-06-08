Щоб видалити жирні плями на одязі, потрібно знати кілька ефективних способів та застовувати їх на практиці. Ось як можна це зробити:
Як видалити жирні плями на одязі
Засіб для миття посуду
Рідке мило для посуду може безпечно допомогти видалити жирні плями на одязі. Вибирайте засіб для миття посуду, яке спеціально позначено для розчинення олії, оскільки воно часто містить особливий тип бактерій, що харчуються олією. Мило для посуду також може працювати як на старих, так і на свіжих плямах.
- Витріть надлишки жиру паперовим рушником.
- Нанесіть на пляму засіб для посуду та обробіть його старою зубною щіткою.
- Дайте милу постояти приблизно 30 хвилин, щоб воно просочилося тканиною.
- Киньте свій одяг у пральну машину з найтеплішим циклом, який може безпечно витримати тканина.
- Висушіть одяг, якщо ви більше не бачите плями. Висушіть одяг на повітрі, якщо залишився жир, оскільки тепло від сушарки закріпить пляму на тканині.
Харчова сода
Харчова сода витягує жир з тканини і повністю його вбирає. Харчова сода особливо добре працює на щільних тканинах, таких як денім, але вона ефективна на будь-якому типі одягу. Тільки не забудьте перевірити харчову соду на непомітному місці, перш ніж використовувати, щоб видалити жирні плями на одязі.
- Змішайте рівні частини харчової соди з теплою водою до утворення пасти.
- Нанесіть пасту на пляму круговими рухами старою зубною щіткою, доки пляма не почне тьмяніти.
- Періть одяг із звичайним миючим засобом у найтеплішій воді, яку може витримати тканина. Додайте трохи дистильованого білого оцту для додаткового захисту від плям.
- Висушіть одяг, якщо пляма зникла.
Дитяча присипка
Дитяча присипка висмоктує будь-які вологі плями жиру з тканини. Дитяча присипка надзвичайно вбирає й природним чином видаляє жир із плями з одягу. Дитяча присипка також добре працює на делікатному одязі, наприклад, на шовку та атласі. Якщо у вас немає дитячої присипки, тальк також підійде.
- Змокніть надлишки олії паперовим рушником.
- Посипте пляму дитячою присипкою, щоб вона повністю покрилася.
- Залиште дитячу присипку на ніч, щоб вона ввібрала весь жир.
- Струсіть або змахніть порошок старою зубною щіткою.
- Періть одяг, як зазвичай, дотримуючись інструкцій на етикетці з догляду.
Кукурудзяний крохмаль
Паста з кукурудзяного крохмалю може видалити жирні плями на будь-якому одязі. Кукурудзяний крохмаль поглинає вологу та жири, тому більше не прилипає до волокон вашого одягу. Кукурудзяний крохмаль чудово підходить для делікатних тканин і замші, оскільки він не залишає плям і не знебарвлює тканину.
- Зробіть пасту, використовуючи рівні частини кукурудзяного крохмалю та води.
- Нанесіть пасту на жирну пляму так, щоб вона була повністю покрита.
- Залиште пасту на плямі до повного висихання.
- Витріть щіткою або пилососом надлишки кукурудзяного крохмалю з одягу.
- Періть одяг з миючим засобом у найтеплішому режимі, який може витримати ваш одяг.
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