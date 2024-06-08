Витріть надлишки жиру паперовим рушником.

Нанесіть на пляму засіб для посуду та обробіть його старою зубною щіткою.

Дайте милу постояти приблизно 30 хвилин, щоб воно просочилося тканиною.

Киньте свій одяг у пральну машину з найтеплішим циклом, який може безпечно витримати тканина.

Висушіть одяг, якщо ви більше не бачите плями. Висушіть одяг на повітрі, якщо залишився жир, оскільки тепло від сушарки закріпить пляму на тканині.

Вибирайте засіб для миття посуду, яке спеціально позначено для розчинення олії, оскільки воно часто містить особливий тип бактерій, що харчуються олією. Мило для посуду також може працювати як на старих, так і на свіжих плямах.