Смокните излишки масла бумажным полотенцем.

Посыпьте пятно детской присыпкой, чтобы оно полностью покрылось.

Оставьте детскую присыпку на ночь, чтобы она впитала весь жир.

Встряхните или смахните порошок старой зубной щеткой.

Стирайте одежду, как обычно, следуя инструкциям на этикетке по уходу.

Детская присыпка очень впитывает и естественным образом удаляет жир из пятна из одежды. Детская присыпка также хорошо работает на деликатной одежде, например, на шелке и атласе. Если у вас нет детской присыпки, тальк тоже подойдет.