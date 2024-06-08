Чтобы удалить жирные пятна на одежде, нужно знать несколько эффективных способов и основывать их на практике. Вот как можно это сделать:
Как удалить жирные пятна на одежде
Средство для мытья посуды
Жидкое мыло для посуды может помочь удалить жирные пятна на одежде. Выбирайте средство для мытья посуды, которое специально обозначено для растворения масла, поскольку оно часто содержит особый тип питаемых бактерий. Мыло для посуды может также работать как на старых, так и на свежих пятнах.
- Вытрите излишки жира бумажным полотенцем.
- Нанесите средство для посуды на пятно и обработайте его старой зубной щеткой.
- Дайте мылу постоять примерно 30 минут, чтобы оно пропиталось тканью.
- Бросьте свою одежду в стиральную машину с самым теплым циклом, который может безопасно выдержать ткань.
- Высушите одежду, если вы больше не видите пятна. Высушите одежду на воздухе, если остался жир, так как тепло от сушилки закрепит пятно на ткани.
Пищевая сода
Пищевая сода извлекает жир из ткани и полностью его впитывает. Пищевая сода особенно хорошо работает на плотных тканях, таких как деним, но эффективна она на любом типе одежды. Только не забудьте проверить пищевую соду на незаметном месте, прежде чем использовать, чтобы удалить жирные пятна на одежде.
- Смешайте равные части пищевой соды с теплой водой до образования пасты.
- Нанесите пасту на пятно круговыми движениями старой зубной щеткой, пока пятно не начнет тускнеть.
- Стирайте одежду с обычным моющим средством в самой теплой воде, которую может выдержать ткань. Добавьте немного дистиллированного белого уксуса для дополнительной защиты от пятен.
- Высушите одежду, если пятно исчезло.
Детская присыпка
Детская присыпка высасывает любые влажные пятна жира из ткани. Детская присыпка очень впитывает и естественным образом удаляет жир из пятна из одежды. Детская присыпка также хорошо работает на деликатной одежде, например, на шелке и атласе. Если у вас нет детской присыпки, тальк тоже подойдет.
- Смокните излишки масла бумажным полотенцем.
- Посыпьте пятно детской присыпкой, чтобы оно полностью покрылось.
- Оставьте детскую присыпку на ночь, чтобы она впитала весь жир.
- Встряхните или смахните порошок старой зубной щеткой.
- Стирайте одежду, как обычно, следуя инструкциям на этикетке по уходу.
Кукурузный крахмал
Паста из кукурузного крахмала может удалить жирные пятна на любой одежде. Кукурузный крахмал впитывает влагу и жиры, поэтому больше не прилипает к волокнам вашей одежды. Кукурузный крахмал отлично подходит для деликатных тканей и замши, поскольку он не оставляет пятен и не обесцвечивает ткань.
- Сделайте пасту, используя равные части кукурузного крахмала и воды.
- Нанесите пасту на жирное пятно так, чтобы оно было полностью покрыто.
- Оставьте пасту на пятне до полного высыхания.
- Вытрите щеткой или пылесосом излишки кукурузного крахмала из одежды.
- Стирайте одежду с моющим средством в самом теплом режиме, который может выдержать вашу одежду.
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