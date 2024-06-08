Якщо ви хочете легко очистити мікрохвильовку, вам варто звернутися до ефективних лайфхаків від професіоналів.

Очистити мікрохвильову піч може бути нелегко, особливо, якщо ви давно цього вже не робили. Однак, щоб полегшити цей процес, ви можете скористатися лайфхаками від професіоналів.

Як очистити мікрохвильову піч оцтом

Лише за два простих кроки ви можете використовувати оцет (необхідний засіб для чищення в домі!), щоб очистити мікрохвильову піч до блиску. Ось інструкції від експертів.

Постачання:

1/2 склянки води

1/2 склянки білого оцту

Чаша, придатна для мікрохвильової печі

Волога губка або ганчірка з мікрофібри

Інструкції:

Помістіть воду та оцет у миску та розігрійте мікрохвильову піч на високій потужності, доки суміш не закипить і вікно не запариться.

Дайте мікрохвильовій печі охолонути кілька хвилин, потім протріть внутрішню частину губкою або тканиною.

Як очистити мікрохвильову піч лимонним соком

Щоб очистити мікрохвильову піч природним шляхом за допомогою лимонного соку, виконайте ці прості дії.

Постачання:

1 лимон

Ганчірка або чиста ганчірка

Чаша, придатна для мікрохвильової печі

Приблизно 1/2 склянки води

Вичавіть весь лимонний сік з лимона в миску і змішайте з 1/2 води.

«Нагрійте суміш кілька хвилин, а потім дайте їй постояти [в мікрохвильовій печі], перш ніж витерти її», — каже експерт. «Пара може допомогти видалити налиплий бруд». Бонус: ваша мікрохвильова піч тепер буде пахнути свіжим лимоном!

Як очистити мікрохвильову піч содою

Очищення мікрохвильової печі содою схоже на очищення оцтом або лимоном.

Постачання:

Харчова сода

Ганчірка/чиста ганчірка

Чаша, придатна для мікрохвильової печі

Тепла вода

Додайте кілька столових ложок харчової соди в миску з теплою водою. (Згідно з експертом, вимірювання не обов’язково повинні бути точними.)

Перемішуйте, поки харчова сода не розчиниться. Поставте в мікрохвильову піч і дайте їй попрацювати приблизно на три-п’ять хвилин або поки мікрохвильова піч не наповниться парою. Залиште суміш у закритій мікрохвильовій печі, щоб пара проникла в бруд. Витріть начисто! Ви також можете просто посипати харчовою содою мікрохвильову піч (попередньо вийнявши поворотну тарілку) і використати миску з теплою водою, щоб почистити харчову соду, а потім витерти її.

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