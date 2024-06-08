Если вы хотите легко очистить микроволновку, вам следует обратиться к эффективным лайфхакам от профессионалов.

Очистить микроволновку может быть нелегко, особенно, если вы давно этого уже не делали. Однако чтобы облегчить этот процесс, вы можете воспользоваться лайфхаками от профессионалов.

Как очистить микроволновую печь уксусом.

Только два простых шага можно использовать уксус (необходимое чистящее средство в доме!), чтобы очистить микроволновку до блеска. Вот инструкции от экспертов.

Снабжение:

1/2 стакана воды

1/2 стакана белого уксуса

Чаша, пригодная для микроволновки

Влажная губка или тряпка из микрофибры

Инструкции:

Поместите воду и уксус в миску и разогрейте микроволновку на высокой мощности, пока смесь не закипит и окно не запарится.

Дайте микроволновке остыть несколько минут, затем протрите внутреннюю часть губкой или тканью.

Как очистить микроволновку лимонным соком

Чтобы очистить микроволновку естественным путем с помощью лимонного сока, выполните эти простые действия.

Снабжение:

1 лимон

Тряпка или чистая тряпка

Чаша, пригодная для микроволновки

Приблизительно 1/2 стакана воды

Выжмите весь лимонный сок из лимона в миску и смешайте с 1/2 воды.

«Нагрейте смесь несколько минут, а затем дайте ей постоять [в микроволновке], прежде чем вытереть ее», — говорит эксперт. «Пара может помочь удалить налипшую грязь». Бонус: ваша микроволновка теперь будет пахнуть свежим лимоном!

Как очистить микроволновку содой

Очистка микроволновки содой похожа на очищение уксусом или лимоном.

Снабжение:

Пищевая сода

Тряпка/чистая тряпка

Чаша, пригодная для микроволновки

Теплая вода

Разместите несколько столовых ложек пищевой соды в миску с теплой водой. (Согласно эксперту, измерения не обязательно должны быть точными.)

Перемешивайте, пока пищевая сода не растворится. Поставьте в микроволновку и дайте ей поработать примерно на три-пять минут или пока микроволновая печь не наполнится паром. Оставьте смесь в закрытой микроволновке, чтобы пар проник в грязь. Вытрите вчистую! Вы также можете просто посыпать пищевой содой микроволновку (предварительно вынув поворотную тарелку) и использовать миску с теплой водой, чтобы почистить пищевую соду, а затем вытереть ее.

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