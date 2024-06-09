Якщо з рахунку списано кошти, але ви їх не отримали, рекомендується звернутися до відділення банку та не тільки це може допомогти.

Клієнт ПриватБанку стикнувся з проблемою: при спробі зняти готівку, банкомат зламався, однак кошти були списані з його рахунку. У відповідь на цю скаргу ПриватБанк нагадав, що робити, якщо банкомат не видав гроші. Скаргу написав клієнт ПриватБанку на спеціалізованому форумі Мінфін.

"Намагався зняти 7500 грн з рахунку. У процесі функціонування банкомату було чутно, як він відраховує необхідну суму. Далі на екрані відобразилося повідомлення Out of service, і банкомат перезавантажився. Кошти він не видав, але з рахунку вся сума була списана", – написав клієнт банку.

Клієнт негайно після інциденту звернувся за номером гарячої лінії і зареєстрував заявку на повернення коштів. Незважаючи на це, вже другий день він не отримав жодної інформації щодо повернення грошей.

У ПриватБанку прокоментували ситуацію, перепросивши за незручності. Також раніше банк повідомляв, що якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли банкомат не видає гроші, необхідно вжити наступні кроки:

Зверніться на гарячу лінію вашого банку;

Заповніть заявку на відшкодування коштів;

Укажіть номер банкомату, його адресу, суму та час транзакції.

Після обробки вашої заявки та проведення необхідних перевірок у системі, сума буде повернута на вашу картку. Якщо банкомат відключився одразу після замовлення готівки та не видачі її, кошти мають автоматично повернутися на ваш рахунок протягом 15 хвилин.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт Приватбанку розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що ПриватБанк позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що ПриватБанк без причин закрив рахунки українця, спалахнув скандал.