Если со счета списаны деньги, но вы их не получили, рекомендуется обратиться в отделение банка и не только это может помочь.

Клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой: при попытке снять наличные, банкомат сломался, однако средства были списаны с его счета. В ответ на данную жалобу ПриватБанк напомнил, что делать, если банкомат не выдал деньги. Жалобу написал клиент ПриватБанка на специализированном форуме Минфин.

"Пытался снять 7500 грн со счета. В процессе функционирования банкомата было слышно, как он отчисляет необходимую сумму. Далее на экране отобразилось сообщение Out of service, и банкомат перезагрузился. Средства он не выдал, но со счета вся сумма была списана", - написал клиент банка.

Клиент немедленно после инцидента обратился за номером горячей линии и зарегистрировал заявку на возврат средств. Несмотря на это, уже второй день он не получил никакой информации о возврате денег.

В ПриватБанке прокомментировали ситуацию, извинившись за неудобства. Также ранее банк сообщал, что если вы столкнулись с ситуацией, когда банкомат не выдает деньги, необходимо принять следующие шаги:

Обратитесь на горячую линию вашего банка;

Заполните заявку на возмещение средств;

Укажите номер банкомата, его адрес, сумму и время транзакции.

После обработки вашей заявки и проведения необходимых проверок в системе, сумма будет возвращена на вашу карту. Если банкомат отключился сразу после заказа наличных и не выдачи его, средства должны автоматически вернуться на ваш счет в течение 15 минут.

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