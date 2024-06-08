Існують перевірені поради від експертів, які можуть допомогти вам зрозуміти, як правильно прати джинси.

Правильно прати джинси вміють не всі, однак, якщо ви хочете, аби ваші джинси залишалися красивими та охайними, вам варто навчитися це робити.

Точкове очищення плям

Ви можете прати джинси у своїй пральній машині. Розведіть пральний порошок водою і змочіть сумішшю пляму. Ви також можете змішати пральний порошок з білим оцтом. Втирайте миючий засіб пальцями або обережно протріть губкою чи м’якою щіткою. Цей метод очищення найкраще підходить для плям крові, трави, молока, чорнила та макіяжу на джинсах.

Ви також можете почистити пляму пастою з харчової соди та води. Використовуйте стару зубну щітку або м’яку щітку, щоб очистити пляму. Залиште харчову соду на кілька хвилин, якщо пляма стійка. Харчова сода найкраще справляється з плямами від трави, червоного вина та жиру.

Вивернути джинси навиворіт

Перш ніж кинути джинси в машинку, обов’язково виверніть їх навиворіт. Це допомагає захистити волокна деніму. Перед тим, як класти джинси в пральну машину, закрийте будь-які блискавки, щоб захистити тканину.

Прати в делікатному режимі

Встановіть пральну машину на делікатний режим і виперіть джинси холодною водою. В ідеалі ви повинні прати джинси окремо або разом з речами такого ж темного кольору. Цей крок є ключовим, щоб уникнути усадки або кровотечі.

Уникайте використання миючих засобів для прання з агресивними хімічними речовинами та пропустіть пом’якшувач тканини , який може додати непотрібних хімікатів у ваші джинси та з часом пошкодити тканину. «Мені подобається користуватися рідким миючим засобом, оскільки я виявив, що вони менше зношують мій одяг», — каже експерт.

Дайте висохнути на повітрі

За словами експерта, найкраще дати джинсам висохнути на повітрі в добре провітрюваному приміщенні. Цей спосіб допомагає джинсовій тканині довше служити, зберігати форму та уникнути усадки. Дайте їм ретельно висохнути на повітрі, перш ніж одягнути.

Якщо ви хочете трохи зменшити джинси, зачекайте, доки вони ледь стануть вологими, перш ніж ненадовго кинути їх у сушарку, щоб завершити процес сушіння.

Як прати джинси вручну

Якщо ви віддаєте перевагу прати спеціальні джинси вручну, виконайте такі дії.

Наповніть ванну

Наповніть водою чисту ванну, велику раковину або ємність. Вам знадобиться достатньо, щоб занурити джинси. Додайте пральний порошок (приблизно 1/2 ковпачка) і перемішайте.

Підводні джинси

Помістіть джинси в мильну воду та потріпайте ними. Руками потягніть джинси в милі одну-дві хвилини.

Замочіть джинси

Дайте джинсам постояти в мильній воді від 15 до 30 хвилин. Цей крок допомагає мийному засобу вбратися в джинсову тканину та очистити джинси.

Злити та заповнити

Зніміть джинси, потім злийте брудну воду з ванни. Знову наповніть його звичайною чистою водою.

Полоскати джинси

Поверніть джинси в чисту воду і дайте їм замочитися ще 5 або 10 хвилин. Потім помістіть джинси у воду, щоб видалити весь бруд і миючий засіб.

Відіжміть і висушіть

Вийміть джинси з води та відіжміть їх, щоб позбутися зайвої води. Скрутіть або складіть джинси, щоб вичавити воду — не викручуйте та не скручуйте їх. Дайте джинсам повністю висохнути на повітрі, перш ніж носити або зберігати їх.

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