Есть проверенные советы от экспертов, которые могут помочь вам понять, как правильно стирать джинсы.

Правильно стирать джинсы умеют не все, однако если вы хотите, чтобы ваши джинсы оставались красивыми и опрятными, вам стоит научиться это делать.

Точечная очистка пятен

Вы можете стирать джинсы в своей стиральной машине. Разведите стиральный порошок водой и смочите смесью пятно. Вы также можете смешать стиральный порошок с белым уксусом. Втирайте моющее средство пальцами или осторожно протрите губкой или мягкой щеткой. Этот метод очищения лучше всего подходит для пятен крови, травы, молока, чернил и макияжа на джинсах.

Вы также можете почистить пятно пастой из пищевой соды и воды. Для очистки пятна используйте старую зубную щетку или мягкую щетку. Оставьте пищевую соду на несколько минут, если пятно устойчиво. Пищевая сода лучше справляется с пятнами от травы, красного вина и жира.

Вывернуть джинсы наизнанку

Прежде чем бросить джинсы в машинку, обязательно выверните их наизнанку. Это помогает защитить волокна денима. Перед тем, как класть джинсы в стиральную машину, закройте молнии, чтобы защитить ткань.

Стирать в деликатном режиме

Установите стиральную машину на деликатный режим и постирайте джинсы холодной водой. В идеале вы должны стирать джинсы по отдельности или вместе с вещами того же темного цвета. Этот шаг является ключевым, чтобы избежать усадки или кровотечения.

Избегайте использования моющих средств для стирки с агрессивными химическими веществами и пропустите смягчитель ткани, который может добавить ненужных химикатов в джинсы и со временем повредить ткань. "Мне нравится пользоваться жидким моющим средством, поскольку я обнаружил, что они меньше изнашивают мою одежду", - говорит эксперт.

Дайте высохнуть на воздухе

По словам эксперта, лучше всего дать джинсам высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении. Этот способ помогает джинсовой ткани дольше служить, сохранять форму и избежать усадки. Дайте им тщательно высохнуть на воздухе, прежде чем надеть.

Если вы хотите немного снизить джинсы, подождите, пока они едва станут влажными, прежде чем ненадолго бросить их в сушилку, чтобы завершить процесс сушки.

Как стирать джинсы вручную

Если вы предпочитаете стирать специальные джинсы вручную, выполните следующие действия.

Наполните ванну

Наполните водой чистую ванночку, большую раковину или емкость. Вам понадобится достаточно, чтобы погрузить джинсы. Добавьте стиральный порошок (около 1/2 колпачка) и перемешайте.

Подводные джинсы

Поместите джинсы в мыльную воду и трещите ими. Руками потяните джинсы в миле одну-две минуты.

Замочите джинсы

Дайте джинсам постоять в мыльной воде от 15 до 30 минут. Этот шаг помогает моющему средству впитаться в джинсовую ткань и очистить джинсы.

Слить и заполнить

Снимите джинсы, затем слейте грязную воду из ванной. Снова наполните его обычной чистой водой.

Полоскать джинсы

Поверните джинсы в чистую воду и дайте замочиться им еще 5 или 10 минут. Затем поместите джинсы в воду, чтобы удалить всю грязь и моющее средство.

Отожмите и высушите

Извлеките джинсы из воды и отожмите их, чтобы избавиться от лишней воды. Скрутите или сложите джинсы, чтобы выжать воду – не выкручивайте и не скручивайте их. Дайте джинсам полностью высохнуть на воздухе, прежде чем носить или хранить их.

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