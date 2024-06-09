Існують прості поради, які можуть допомогти вам видалити плями від воску з одягу та тканин, щоб врятувати свої улюблені речі.

Видалити плями від воску з одягу та тканин може бути доволі складно, особливо якщо ви ніколи раніше цього не робили. Однак, це завдання все ж реальне до виконання.

Як видалити плями від воску з одягу та тканин

Якщо на одязі чи столовій білизні позначено лише хімчистку, дайте воску застигнути, видаліть його з тьмяним краєм і негайно віднесіть одяг у хімчистку. У разі використання домашнього набору для хімчистки обробіть пляму засобом для виведення плям, що входить у комплект, перш ніж покласти одяг у мішок для сушіння.

Затвердіти віск

Іноді, щоб видалити плями від воску, потрібно зробити так, щоб вони спочатку затверділи. Покладіть кубик льоду на пляму, щоб заморозити та затвердіти свіжий розлитий віск. Уникайте класти лід безпосередньо на тканину. Спроба видалити гарячий віск проштовхує його глибше у волокна тканини.

Видаліть віск

Зніміть затверділий віск тупим кухонним ножем, краєм кредитної картки або нігтем.

Обробити пляму

Обробіть місце, де колись був віск, щоб видалити залишки масла або барвників, які можуть залишитися на поверхні. Використовуйте засіб для виведення плям на основі ензимів або трохи сильного рідкого прального засобу або пасти з порошкоподібного прального засобу та води.

Нанесіть засіб для чищення на забруднену ділянку пальцями або щіткою з м’якою щетиною. Дайте засобу для чищення діяти принаймні 15 хвилин, а потім ретельно промийте забруднену ділянку гарячою водою. Це допоможе видалити плями від воску з одягу.

Виперіть одяг

Виперіть тканину в найгарячішій доступній воді, дотримуючись вказівок щодо догляду на етикетці, після обробки плями.

Перевірте забарвлену область

Перевірте наявність плями перед тим, як кинути одяг у сушильну машину. Якщо вам не вдалося видалити плями від воску, не сушіть одяг із плямами на сильному вогні, оскільки це може назавжди залишити пляму.

Обробіть пляму від барвника

Видаліть будь-який перенос барвника сумішшю кисневого відбілювача і прохолодної води, дотримуючись інструкцій на упаковці.

Занурте весь одяг або столову білизну в розчин. Залиште його на кілька годин або на ніч, а потім виперіть, як рекомендовано.

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