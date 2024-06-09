Есть простые советы, которые могут помочь вам удалить воск с одежды и тканей, чтобы спасти свои любимые вещи.

Удалить пятна от воска с одежды и тканей может быть сложно, особенно если вы никогда раньше этого не делали. Однако, эта задача все же реальна для выполнения.

Как удалить пятна от воска с одежды и тканей

Если на одежде или столовом белье отмечена только химчистка, дайте воску застыть, удалите его с тусклым краем и немедленно отнесите одежду в химчистку. При использовании домашнего набора для химчистки обработайте пятно пятновыводящим средством, прежде чем положить одежду в мешок для сушки.

Утвердить воск

Иногда чтобы удалить пятна от воска, нужно сделать так, чтобы они сначала затвердели. Положите кубик льда на пятно, чтобы заморозить и затвердеть разлитый свежий воск. Избегайте класть лед прямо на ткань. Попытка удалить горячий воск проталкивает его глубже в волокна ткани.

Удалите воск

Снимите затвердевший воск тупым кухонным ножом, краем кредитной карты или ногтем.

Разделать пятно

Разделайте место, где когда-то был воск, чтобы удалить остатки масла или красителей, которые могут остаться на поверхности. Используйте пятновыводитель на основе энзимов или немного сильного жидкого стирального средства или пасты из порошкообразного стирального средства и воды.

Нанесите чистящее средство на загрязненный участок пальцами или щеткой с мягкой щетиной. Дайте чистящему средству по крайней мере 15 минут, а затем тщательно промойте загрязненный участок горячей водой. Это поможет удалить пятна от воска из одежды.

Выстирайте одежду

Выстирайте ткань в самой горячей доступной воде, следуя указаниям по уходу на этикетке, после обработки пятна.

Проверьте окрашенную область

Проверьте наличие пятна перед тем, как бросить одежду в сушильную машину. Если вам не удалось удалить пятна от воска, не сушите одежду с пятнами на сильном огне, поскольку это может навсегда покинуть пятно.

Отделайте пятно от красителя

Удалите любой перенос красителя смесью кислородного отбеливателя и прохладной воды, следуя инструкциям на упаковке.

Окуньте всю одежду или столовое белье в раствор. Оставьте его на несколько часов или на ночь, а затем постирайте, как рекомендовано.

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