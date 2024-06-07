Гороскоп на 7 червня, нам слід очікувати несподіванок та чинити опір нав'язуванню того, що сьогодні не працює.

Ми можемо бути найлютішими ворогами собі завдяки критичному погляду та шаленому темпу наших внутрішніх думок. Це день, щоб знайти свій дзен та уникнути почуття провини за те, що ми не можемо контролювати.

Овен

21 березня – 19 квітня

Можливо, ви недавно відкрили для себе незвичайний спосіб заробітку або знайшли незвичайне заняття, що підвищує вашу самооцінку, але ваші друзі можуть не розуміти це нове для вас джерело достатку. Вони можуть бути спантеличені, мати якісь побоювання або просто цікаві питання. Не думайте, що вам доведеться сьогодні перед кимось порозумітися. Якщо це приносить вам радість і не завдає шкоди вам чи комусь ще, то немає причин усувати цей новий позитивний вплив на ваше життя.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні на вашому робочому місці може панувати хаос, і, можливо, його частина походить від вас. Можливо, ви намагаєтеся внести занадто багато змін або ваш мозок розсіяний за кількома проектами одночасно. Переконайтеся, що ці бунтівні ідеї про зміни та непередбачувані методи виконання вашої роботи не змушують інших відставати. Однак, якщо ваші ідеї дійсно працюють і не збивають інших з ритму, тоді будьте сміливо настільки різними, якими ви хочете бути зараз!

Близнюки

21 травня-20 червня

Сьогодні ваша інтуїція суперечить вашим переконанням і може бути важко відмовитися від того, за що ви так довго трималися. Однак коли перед вами те, що вам потрібно знати, нічого не залишається, як змінити свою початкову тезу. Хоча це не означає відмову від усього, у що ви вірите, те, що ви дізнаєтеся зараз, може кинути виклик ідеї, яку ви вважали за надійну. Замість міцно триматися за минуле, дозвольте всьому, чого ви навчилися, повільно проникнути всередину.

Рак

21 червня-22 липня

Друзі вносять зміни в картину, і це може бути будь-що, від нового місця для зустрічей до нового члена групи, але сьогодні це може вам не підійти. Ви чіпляєтесь за те, що вам знайоме, але іноді вам доводиться йти на компроміси заради загального блага. Якщо ви відчуваєте, що йдете в різних напрямках, можливо, саме тут ви розділилися. Однак, якщо ви готові відмовитись від традицій, щоб розвиватися разом зі своїми улюбленими людьми, тоді нехай зміни відбудуться природним чином.

Лев

23 липня – 22 серпня

Сьогодні робочі відносини змінюються, і люди, котрі колись були ворогами, можуть стати друзями чи навпаки. Йдеться про відносини, які у вас склалися з вашими колегами, або про відносини ваших колег один з одним. У будь-якому разі, почуття вагаються, як пісок. Можливо, ви хочете, щоб ваша робоча сім'я залишилася разом, але незручні обставини або образливі почуття можуть ускладнити це. Прийміть це і постарайтеся не поєднувати людей, коли вони намагаються зцілитися.

Діва

23 серпня-22 вересня

Сьогодні ваш розум працює зі швидкістю мільйон миль на годину, і ви можете виявити, що робите поспішні висновки набагато швидше, ніж знаходите докази, що підтверджують ці висновки. Прямо зараз легко захопитися своїми думками і створювати уявні сценарії, але вам буде корисно не зациклюватися на негативних чи мстивих сценаріях. Замість того, щоб намагатися помститися людям, до яких ви відчуваєте зневагу, зачекайте до завтра і подивіться, чи відчуваєте ви те саме.

Терези

23 вересня-22 жовтня

Існує висока ймовірність того, що несподівана відповідальність змусить вас відкласти будь-які плани розслаблюючих, які у вас були на цей день. Якщо у вас вихідний, вас можуть викликати з приводу роботи, або комусь із членів вашої родини може бути потрібна ваша допомога в останню хвилину. Також можливо, що хтось захоче отримати від вас послугу, і буде важко уникнути допомоги, не порушивши при цьому балансу у ваших відносинах. Правильні дії допоможуть усім учасникам!

Скорпіон

23 жовтня-21 листопада

Якщо хтось із вашого оточення поводиться непослідовно, можливо, вам буде важко зрозуміти його почуття. Спроба прочитати їхні думки не спрацює, тож запитайте їх, що відбувається сьогодні. Якщо вони, як і раніше, не говорять вам, то ви або не несете відповідальності за їхні дії, або вони не бажають дивитися в обличчя проблемам і намагатися вирішити їх по-дорослому. У будь-якому разі, на них лежить відповідальність повідомити вас, що відбувається, якщо їх щось турбує.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Ваш порядок дня непередбачуваний в умовах нинішньої планетарної енергії, і вам може здатися, що вам хочеться скаржитися і говорити, а не намагатися рухатися вперед. Хоча надмірність зрозуміла, переконайтеся, що ви не випускаєте її настільки, що створюєте собі нові проблеми. Іноді енергію, яку ми вкладаємо у вираження розчарування, коли щось не працює, краще витратити на те, щоби взяти себе в руки і рухатися далі. Дозвольте собі сьогодні пропустити частину порядку дня — це може полегшити завдання у довгостроковій перспективі.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Грошові питання зараз можуть бути проблематичними, і це не найкращий день для здійснення великих або імпульсних покупок. Покупки в Інтернеті, де процвітають спокуси, можуть виявитися небезпечним рішенням для вашого банківського рахунку, і ви можете зрозуміти, що вам не потрібна ця річ після того, як ви її купили. Можна ходити вітринами або створювати список бажань, але якщо ви натиснете кнопку покупки, не маючи на увазі бюджет, ви можете відправити її назад для повернення грошей!

Водолій

20 січня-18 лютого

Несподівані події вдома сьогодні можуть змусити вас бути критичними до себе та інших. Це може виявитися у вигляді зламаних предметів домашнього вжитку, забутих важливих справ або шуму, коли ви сказали, що вам потрібна тиша та спокій. Зробіть глибокий вдих і постарайтеся спокійно передати свої почуття додому сусідам. Якщо вони не бажають враховувати вашу точку зору, особливо якщо це проблема, що повторюється, можливо, вам захочеться серйозно поговорити про те, чого ви очікуєте від людей, які живуть у вашому житловому просторі.

Риби

19 лютого-20 березня

Страхи можуть зафарбуватися і перешкодити вам просунутися вперед у тому, що вас дуже хвилювало. Хоча ви могли б вигадати мільйон причин не робити щось, чому б не спробувати згадати, що в першу чергу привабило вас до цього? Що ви відчували, коли починали — або навіть до того, як почали — і як би ви почували себе, якби досягли успіху? Повернення у впевнений вільний простір сьогодні може позбутися нав'язливих сумнівів та витіснити їх із голови.

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