Існують домашні продукти, які можуть врятувати навіть найскладнішу ситуацію, якщо ви вирішите почистити брудний килим.

Почистити килим від малих та великих забруднень не складно, якщо під рукою є деякі ефективні домашні продукти. Ось, які конкретно засоби із вашого домашнього арсеналу можуть допомогти.

Як почистити килим оцтом

Змішайте одну частину дистильованого білого оцту і три частини холодної води. Вам потрібно буде кілька разів наповнювати пляшку, якщо ви чистите килим від стіни до стіни.

Намочіть килим. Працюючи на невеликій ділянці 3 фути на 3 фути, розбризкуйте розчин оцту на килим, доки він не стане дуже вологим. Слідкуйте за сіткою, щоб знати, де ви прибирали. Якщо ви чистите килим , вживайте додаткових заходів, щоб захистити підлогу під килимом від пошкодження вологою.

Дайте розчину просочитис . Залиште розчин на килимі протягом п’яти хвилин, щоб почати розщеплювати ґрунт.

Промокніть розчин. Використовуйте серветку з мікрофібри, щоб промокнути розчин і ґрунт. Підготуйте відро чистої води, щоб промити серветку з мікрофібри. Часто міняйте воду, коли вона забруднюється.

Збільште швидкість висихання, ввівши в кімнату трохи повітря. Відкрийте двері та вікна, щоб збільшити потік повітря в кімнаті, або додайте обертові вентилятори. Не допускайте руху по килиму, поки він повністю не висохне. Якщо вам потрібно використовувати кімнату, коли килим вологий, покладіть пластикову плівку або брезент на доріжки, щоб запобігти утворенню плям.

Як почистити килим харчовою содою та сіллю

Пропилососьте килим, щоб видалити залишки бруду, а потім дотримуйтесь рекомендацій таблиці видалення плям, щоб почистити килим від плям.

Змішайте суміш харчової соди та солі один до одного. Сіль може бути кухонною або кошерною, і наповніть пляшку з пульверизатором холодною водою.

Рясно посипте сумішшю килим. Можливо, вам буде легше працювати в сітці, починаючи з кута й рухаючись до виходу.

Збризніть це місце за допомогою пульверизатора, наповненого простою водою. Килим повинен бути дуже вологим, але не мокрим.

Використовуйте щітку для чищення, щоб втерти соду у волокна. Ідіть в одному напрямку, а потім під кутом 90 градусів, щоб підняти ґрунт.

Старими рушниками або ганчірками витріть розпушений ґрунт. Добре залишити трохи харчової соди в волокнах. Дайте килиму повністю висохнути на повітрі. Використовуйте вакуум, щоб видалити залишки харчової соди з волокон.

Як почистити килим парою

Якщо у вас є відпарювач для одягу або парова швабра, які зазвичай використовуються на твердих поверхнях підлоги, їх можна використовувати для чищення килима після того, як ви пропилососили та попередньо обробили плями.

Виконайте ті самі кроки, щоб змішати харчову соду та сіль. Збризніть килим сумішшю, а потім використовуйте пару, а не холодну воду, щоб зволожити суміш.

Почніть відпарювати килим. Якщо ви використовуєте відпарювач для одягу, тримайте головку відпарювача приблизно на відстані від шести до дванадцяти дюймів від килима. Якщо ви користуєтеся паровою шваброю, використовуйте насадку для швабри з мікрофібри або насадку для килима, щоб протерти суміш харчової соди на килимі.

Дайте парі повністю зволожити килим. Використовуйте щітку для чищення, щоб втерти вологу суміш у волокна.

Використовуйте старі рушники або ганчірки з мікроволокна, щоб увібрати розпушений ґрунт . Дайте килиму повністю висохнути та пропилососіть усі залишки, що залишилися на килимі.

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