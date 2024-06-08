Есть домашние продукты, которые могут спасти даже самую сложную ситуацию, если вы решите почистить грязный ковер.

Почистить ковер от небольших и больших загрязнений не сложно, если под рукой есть некоторые эффективные домашние продукты. Вот, какие именно средства из вашего домашнего арсенала могут помочь.

Как почистить ковер уксусом

Смешайте одну часть дистиллированного белого уксуса и три части холодной воды. Вам нужно будет несколько раз наполнять бутылку, если вы чистите ковер от стены к стене.

Намочите ковер. Работая на небольшом участке 3 фута на 3 фута, разбрызгивайте раствор уксуса на ковер, пока он не станет очень влажным. Следите за сеткой, чтобы знать, где вы убирали. Если вы чистите ковер, предпринимайте дополнительные меры, чтобы защитить пол под ковром от повреждения влагой.

Дайте раствору пропитаться . Оставьте раствор на ковре в течение пяти минут, чтобы начать расщеплять почву.

Промокните раствор. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы промокнуть раствор и грунт. Подготовьте ведро чистой воды, чтобы промыть салфетку из микрофибры. Часто меняйте воду, когда она загрязняется.

Увеличьте скорость высыхания, введя в комнату немного воздуха. Откройте двери и окна, чтобы увеличить поток воздуха в комнате, или добавьте вращающиеся вентиляторы. Не допускайте движения по ковру, пока он полностью не высохнет. Если вам нужно использовать комнату, когда ковер влажный, положите пластиковую пленку или брезент на дорожки, чтобы предотвратить образование пятен.

Как почистить ковер пищевой содой и солью

Пропыленосите ковер, чтобы удалить остатки грязи, а затем следуйте рекомендациям таблицы удаления пятен, чтобы очистить ковер от пятен.

Смешайте смесь пищевой соды и соли друг к другу. Соль может быть поваренной или кошерной и наполните бутылку с пульверизатором холодной водой.

Обильно посыпьте смесью ковер. Возможно, вам будет легче работать в сетке, начиная с угла и двигаясь к выходу.

Сбрызните это место с помощью пульверизатора, наполненного простой водой. Ковер должен быть очень влажным, но не мокрым.

Используйте чистящую щетку, чтобы втереть соду в волокна. Идите в одном направлении, а затем под углом 90 градусов, чтобы поднять грунт.

Старыми полотенцами или тряпками вытрите разрыхленную почву . Хорошо оставить немного пищевой соды в волокнах. Дайте ковру полностью высохнуть на воздухе. Используйте вакуум, чтобы удалить остатки пищевой соды из волокон.

Как почистить ковер паром

Если у вас есть отпариватель для одежды или паровая швабра, обычно используемые на твердых поверхностях пола, их можно использовать для чистки ковра после того, как вы пропылесосили и предварительно обработали пятна.

Выполните те же шаги, чтобы смешать пищевую соду и соль. Сбрызните ковер смесью, а затем используйте пару, а не холодную воду, чтобы увлажнить смесь.

Начните отпаривать ковер. Если вы используете отпариватель для одежды, держите головку отпаривателя примерно на расстоянии от шести до двенадцати дюймов от ковра. Если вы используете паровую швабру, используйте насадку для швабры из микрофибры или насадку для ковра, чтобы протереть смесь пищевой соды на ковре.

Дайте паре полностью увлажнить ковер. Используйте чистящую щетку, чтобы втереть влажную смесь в волокна.

Для впитывания разрыхленного грунта используйте старые полотенца или тряпки из микроволокна . Дайте ковру полностью высохнуть и пропылесосите оставшиеся остатки на ковре.

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