Існують два способи, які можуть допомгти вам почистити пластикові шторки для душу, коли ви вирішите це зробити.

Почистити пластикові шторки для душу зовсім не складно, адже цей процес не вимагає багато часу та зусиль. Ось як ви можете це зробити:

Попередньо обробіть штори для душу

Перед тим, як почистити пластикові шторки для душу, вам потрібно їх попередньо обробити. Попередня обробка пластикових штор для душу може творити чудеса, запобігаючи накопиченню мильної піни.

Коли ви купите нову пластикову шторку для душу, промийте її в пральній машині з невеликою кількістю дистильованого білого оцту. Ви захочете налаштувати воду на теплу, а не на гарячу, тому що останнє, що вам потрібно, це розплавлена ​​шторка для душу всередині пральної машини. Ви також можете подивитися на штору через кілька хвилин, щоб перевірити температуру.

Після завершення циклу полоскання просто повісьте чисту завісу для душу або підкладку на штангу для завіси для душу, щоб вона висохла. Попередня обробка повинна вберегти завісу для душу від нальоту.

Як почистити пластикові шторки для душу

Є два різні способи, якими ви можете почистити пластикові шторки для душу, і обидва вони є досить безболісними.

Спосіб 1 — пральна машина: виперіть завісу для душу в пральній машині, використовуючи теплу воду з додаванням оцту, харчової соди або м’якого прального порошку. Примітка. Виберіть один із трьох очищувачів, перелічених вище. Не використовуйте всі три відразу. Ви не хочете викликати науковий експеримент вулкан або неприємну хімічну реакцію у вашій пральній машині. Після цього повісьте чисту шторку для душу назад на штангу, щоб вона висохла.

Спосіб 2 — ручне миття: ви також можете почистити пластикові шторки для душу, використовуючи харчову соди та тканину з мікрофібри. Змочіть тканину, а потім посипте її содою. Ви будете використовувати цей миючий розчин, щоб почистити всю завісу для душу. Після скрабування промийте теплою водою та перегляньте будь-які плями від мильного нальоту або плями від жорсткої води, які залишилися після тканини та харчової соди. Промийте ще раз, доки не отримаєте чисту завісу для душу. Цей процес також залишає приємний свіжий аромат у ванній кімнаті.

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