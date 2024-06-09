Существуют два способа, которые могут помочь вам почистить пластиковые шторки для душа, когда вы решите это сделать.

Почистить пластиковые шторки для душа совсем не сложно, ведь процесс не требует много времени и усилий. Вот как вы можете это сделать:

Предварительно обработайте шторы для душа

Перед тем как почистить пластиковые шторки для душа, вам нужно их предварительно обработать. Предварительная обработка пластиковых штор для душа может творить чудеса, предотвращая накопление мыльной пены.

Когда вы купите новую пластиковую шторку для душа, промойте ее в стиральной машине с небольшим количеством дистиллированного белого уксуса. Вы захотите настроить воду на теплую, а не на горячую, потому что последнее, что вам нужно, это расплавленная шторка для душа внутри стиральной машины. Вы можете посмотреть на штору через несколько минут, чтобы проверить температуру.

После завершения цикла полоскания просто повесьте чистый занавес для душа или подкладку на штангу для занавеса для душа, чтобы она высохла. Предварительная отделка должна уберечь занавес для душа от налета.

Как почистить пластиковые шторки для душа.

Есть два разных способа, которыми вы можете почистить пластиковые шторки для душа, и оба они достаточно безболезненны.

Способ 1 — стиральная машина : стирайте занавес для душа в стиральной машине, используя теплую воду с добавлением уксуса, пищевой соды или мягкого стирального порошка. Примечание. Выберите один из трех очистителей, перечисленных выше. Не используйте все три сразу. Вы не хотите вызвать научный эксперимент вулкан или неприятную химическую реакцию в вашей стиральной машине. После этого повесьте чистую шторку для душа обратно на штангу, чтобы она высохла.

Способ 2 – ручная мойка : вы также можете почистить пластиковые шторки для душа, используя пищевую соды и ткань из микрофибры. Смочите ткань, затем посыпьте ее содой. Вы будете использовать этот моющий раствор, чтобы почистить весь занавес для душа. После скрабывания промойте теплой водой и просмотрите любые пятна от мыльного налета или пятна от жесткой воды, оставшиеся после ткани и пищевой соды. Промойте еще раз, пока не получите чистый занавес для душа. Этот процесс также оставляет приятный свежий аромат в ванной.

Читайте также:

Как отмыть старую шторку для ванной, чтобы выглядела как новая: действенные советы

Как избавиться от неприятного запаха в унитазе: эффективные советы

Как очистить душ от известкового налета: 8 лучших способов