Очистити ванну доволі просто, якщо знати, як праивльно це робити. Є кілька порад, які дають експерти щодо цього процесі, і вони можуть вам допомогти.

1. Відчуйте силу харчової соди

Харчова сода є природним дезодорантом, м’яким абразивом і винищувачем бруду. Він безпечний для більшості поверхонь ванн і впорається з усім, починаючи від мильного нальоту і закінчуючи плямами від жорсткої води. Найкраща частина? Він натуральний і нетоксичний. Використовуйте це у своїх інтересах, щоб очистити ванну.

2. За можливості використовуйте оцет

Оцет має високу кислотність і досить легко розріже мильну піну та мінеральні відкладення на поверхні вашої ванни. Хоча він має запах, не хвилюйтеся надто: він нетоксичний і швидко випарується. Якщо змішати оцет з харчовою содою або мильним розчином, ви отримаєте два різних типи розчинів, які допоможуть вам очистити ванну.

3. Спробуйте натуральний засіб для очищення затирки

Якщо ви не хочете використовувати відбілювач через його токсичність, спробуйте зробити все натуральним за допомогою пасти з харчової соди та лимонного соку. Розподіліть її по ділянках затирки, уражених пліснявою або цвіллю, і залиште на 5-10 хвилин перед тим, як почистити. На останньому етапі ретельно промийте та висушіть затірку. Почистити ванну - також означає почистити ділянки навколо неї.

4. Профілактика є ключовим

Якщо ви не хочете стикатися з безладом кожного разу, коли миєте ванну, мийте її частіше! Це не тільки допоможе запобігти значному накопиченню мильної піни, мінеральних відкладень і цвілі, але й створить для вас більш санітарне середовище проживання.

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