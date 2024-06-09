Очистить ванну довольно просто, если знать, как правильно это делать. Есть несколько советов, которые дают эксперты по этому процессу, и они могут вам помочь.

1. Почувствуйте силу пищевой соды

Пищевая сода является природным дезодорантом, мягким абразивом и истребителем грязи. Он безопасен для большинства поверхностей ванн и справится со всем, начиная от мыльного налета и заканчивая пятнами от жесткой воды. Лучшая часть? Он натуральный и нетоксичный. Используйте это в своих интересах, чтобы очистить ванночку.

2. По возможности используйте уксус

Уксус обладает высокой кислотностью и довольно легко разрежет мыльную пену и минеральные отложения на поверхности ванны. Хотя у него запах, не волнуйтесь слишком: он нетоксичный и быстро испарится. Если смешать уксус с пищевой содой или мыльным раствором, вы получите два разных типа растворов, которые помогут очистить ванну.

3. Попробуйте натуральное средство для очистки затирки

Если вы не хотите использовать отбеливатель из-за его токсичности, попытайтесь сделать все натуральным с помощью пасты из пищевой соды и лимонного сока. Распределите ее по участкам затирки, пораженным плесенью или плесенью, и оставьте на 5-10 минут перед тем, как почистить. На последнем этапе тщательно промойте и высушите затирку. Почистить ванну – также означает почистить участки вокруг нее.

4. Профилактика является ключевым

Если вы не хотите сталкиваться с беспорядком всякий раз, когда моете ванну, мойте ее чаще! Это не только поможет предотвратить значительное накопление мыльной пены, минеральных отложений и плесени, но и создаст для вас более санитарную среду обитания.

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