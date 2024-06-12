Існує кілька легких кроків, які можуть допомогти вам почистити пральну машину без клопоту.

Почистити пральну машину без клопоту, якщо дослухатися до правильних порад та дотримуватися правильних кроків. Ось як легко це зробити:

Додайте хлорний відбілювач у дозатори

Щоб почистити пральну машину, додайте 1/2 склянки рідкого хлорного відбілювача у відділення для прального засобу шухляди дозатора. Потім заповніть відділення дозатора відбілювача хлорковмісним відбілювачем до найвищого рівня.

Запустіть звичайний цикл

Встановіть пральну машину на нормальний цикл із теплою водою та дайте машині виконати повний цикл. Це має допомогти вам почистити пральну машину.

Протріть ущільнення та двері

Після завершення циклу витріть м’якою гігроскопічною тканиною отвір дверцят пральної машини, гнучку прокладку та скло дверцят. Це допоможе забезпечити видалення будь-яких залишків цвілі (які були б убиті відбілювачем).

Як очистити дозатори пральної машини

Щоб почистити пральну машину повністю, вам також потрбіно почистити і дозатори. Вбудовані дозатори для миючого засобу, пом’якшувача тканини та відбілювача потрібно часто чистити, щоб вони розподілялися точно. Занадто багато миючого засобу спричиняє розтікання піни; занадто багато кондиціонера може залишити на одязі сині або жирні плями, а відбілювач може зіпсувати кольоровий одяг.

Нагрійте 1 склянку білого оцту в мікрохвильовій печі або маленькій каструлі.

Налийте розігрітий оцет у дозатор і дайте йому постояти кілька хвилин, щоб послабити накопичення. Якщо сильний залишок все ще видно, використовуйте щітку для пляшок, щоб послабити його.

Запустіть машину за звичайним циклом. Залишки оцту та засобу для прання буде розподілено у воді для прання та змито.

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