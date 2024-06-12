Почистить стиральную машину без хлопот, если прислушиваться к правильным советам и следовать правильным шагам. Вот как легко это сделать:

Добавьте хлорный отбеливатель в дозаторы

Чтобы почистить стиральную машину, добавьте 1/2 стакана жидкого хлорного отбеливателя в отделение стирального средства ящика дозатора. Затем заполните отделение отбеливателя дозатора хлорсодержащим отбеливателем до самого высокого уровня.

Запустите обычный цикл

Установите стиральную машину на нормальный цикл с теплой водой и дайте машине выполнить полный цикл. Это должно помочь вам почистить стиральную машину.

Протрите уплотнение и дверь

После завершения цикла протрите мягкой гигроскопичной тканью отверстие дверцы стиральной машины, гибкую прокладку и стекло дверцы. Это поможет обеспечить удаление любых остатков плесени (которые были бы убиты отбеливателем).

барабан стиральной машины

Как очистить дозаторы стиральной машины.

Чтобы почистить стиральную машину полностью, вам также нужно почистить и дозаторы. Встроенные дозаторы для чистящего средства, смягчителя ткани и отбеливателя нужно часто чистить, чтобы они распределялись точно. Слишком много моющего средства приводит к растеканию пены; слишком много кондиционера может оставить на одежде синие или жирные пятна, а отбеливатель может испортить цветную одежду.

Нагрейте 1 стакан белого уксуса в микроволновке или маленькой кастрюле.

Налейте разогретый уксус в дозатор и дайте ему постоять несколько минут, чтобы ослабить накопление. Если сильный остаток все еще виден, используйте щетку для бутылок, чтобы ослабить его.

Запустите машину по обычному циклу. Остатки уксуса и средства для стирки будут распределены в воде для стирки и смыты.

стиральная машина

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