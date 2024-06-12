Существует несколько легких шагов, которые могут помочь вам почистить стиральную машину без хлопот.

Почистить стиральную машину без хлопот, если прислушиваться к правильным советам и следовать правильным шагам. Вот как легко это сделать:

Добавьте хлорный отбеливатель в дозаторы

Чтобы почистить стиральную машину, добавьте 1/2 стакана жидкого хлорного отбеливателя в отделение стирального средства ящика дозатора. Затем заполните отделение отбеливателя дозатора хлорсодержащим отбеливателем до самого высокого уровня.

Запустите обычный цикл

Установите стиральную машину на нормальный цикл с теплой водой и дайте машине выполнить полный цикл. Это должно помочь вам почистить стиральную машину.

Протрите уплотнение и дверь

После завершения цикла протрите мягкой гигроскопичной тканью отверстие дверцы стиральной машины, гибкую прокладку и стекло дверцы. Это поможет обеспечить удаление любых остатков плесени (которые были бы убиты отбеливателем).

Как очистить дозаторы стиральной машины.

Чтобы почистить стиральную машину полностью, вам также нужно почистить и дозаторы. Встроенные дозаторы для чистящего средства, смягчителя ткани и отбеливателя нужно часто чистить, чтобы они распределялись точно. Слишком много моющего средства приводит к растеканию пены; слишком много кондиционера может оставить на одежде синие или жирные пятна, а отбеливатель может испортить цветную одежду.

Нагрейте 1 стакан белого уксуса в микроволновке или маленькой кастрюле.

Налейте разогретый уксус в дозатор и дайте ему постоять несколько минут, чтобы ослабить накопление. Если сильный остаток все еще виден, используйте щетку для бутылок, чтобы ослабить его.

Запустите машину по обычному циклу. Остатки уксуса и средства для стирки будут распределены в воде для стирки и смыты.

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