Безробітним українцям надається можливість заробляти 12 тисяч гривень щомісяця за допомогою урядового проєкту "Армія відновлення". Як це працює і що потрібно знати, щоб скористатися цією можливістю?

Проєкт "Армія відновлення" призначений для залучення безробітних до виконання суспільно корисних робіт, спрямованих на допомогу країні в умовах війни. За даними уряду, у рамках цього проєкту видано 135 тисяч направлень для участі громадян у таких роботах. Загалом, протягом існування проєкту, українці, які тимчасово залишилися без роботи, заробили майже 1 мільярд гривень.

На даний момент суспільно корисні роботи проводяться в 19 регіонах країни, з основним обсягом робіт у Харківській, Донецькій та Київській областях. При цьому військові командування, разом з адміністраціями, визначають необхідні види робіт у кожному регіоні, після чого ця інформація передається до центрів зайнятості для подальшого залучення громадян до виконання робіт.

Як взяти участь у проєкті?

Бажаючим безробітним учасникам проєкту слід звернутися до місцевого центру зайнятості. Там їм запропонують одну з доступних суспільно корисних робіт, враховуючи потреби регіону та навички претендента. Після погодження участі у проєкті з кандидатом укладається трудовий договір на період виконання робіт. Якщо учасник працює протягом повного місяця, держава виплачує йому щонайменше 12 тисяч гривень. Центри зайнятості часто пропонують такі види суспільно корисних робіт:

Допомога постраждалим громадянам внаслідок воєнних дій. Розподіл гуманітарної допомоги та її доставка.

Надання соціальних послуг в місцях, де зосереджені внутрішньо переміщені особи.

Ремонт військового обладнання та пошив одягу для потреб Збройних сил.

Допомога в догляді за пораненими військовими в спеціалізованих закладах.

Розбирання завалів, відновлення будівель, чистка доріг та залізниць.

Облаштування та зміцнення блокпостів, укріплення приміщень для укриття.

Проєкт "Армія відновлення" не лише допомагає безробітним отримувати стабільний дохід під час війни, але й вносить значний внесок у підтримку та відновлення країни. Завдяки цьому проєкту тисячі українців мають можливість допомагати своєму народу та одночасно забезпечувати свої сім'ї.

Джерело: znaj.ua

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