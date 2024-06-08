Безробітним українцям надається можливість заробляти 12 тисяч гривень щомісяця за допомогою урядового проєкту "Армія відновлення". Як це працює і що потрібно знати, щоб скористатися цією можливістю?
Проєкт "Армія відновлення" призначений для залучення безробітних до виконання суспільно корисних робіт, спрямованих на допомогу країні в умовах війни. За даними уряду, у рамках цього проєкту видано 135 тисяч направлень для участі громадян у таких роботах. Загалом, протягом існування проєкту, українці, які тимчасово залишилися без роботи, заробили майже 1 мільярд гривень.
На даний момент суспільно корисні роботи проводяться в 19 регіонах країни, з основним обсягом робіт у Харківській, Донецькій та Київській областях. При цьому військові командування, разом з адміністраціями, визначають необхідні види робіт у кожному регіоні, після чого ця інформація передається до центрів зайнятості для подальшого залучення громадян до виконання робіт.
Як взяти участь у проєкті?
Бажаючим безробітним учасникам проєкту слід звернутися до місцевого центру зайнятості. Там їм запропонують одну з доступних суспільно корисних робіт, враховуючи потреби регіону та навички претендента. Після погодження участі у проєкті з кандидатом укладається трудовий договір на період виконання робіт. Якщо учасник працює протягом повного місяця, держава виплачує йому щонайменше 12 тисяч гривень. Центри зайнятості часто пропонують такі види суспільно корисних робіт:
- Допомога постраждалим громадянам внаслідок воєнних дій. Розподіл гуманітарної допомоги та її доставка.
- Надання соціальних послуг в місцях, де зосереджені внутрішньо переміщені особи.
- Ремонт військового обладнання та пошив одягу для потреб Збройних сил.
- Допомога в догляді за пораненими військовими в спеціалізованих закладах.
- Розбирання завалів, відновлення будівель, чистка доріг та залізниць.
- Облаштування та зміцнення блокпостів, укріплення приміщень для укриття.
Проєкт "Армія відновлення" не лише допомагає безробітним отримувати стабільний дохід під час війни, але й вносить значний внесок у підтримку та відновлення країни. Завдяки цьому проєкту тисячі українців мають можливість допомагати своєму народу та одночасно забезпечувати свої сім'ї.
Джерело: znaj.ua
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