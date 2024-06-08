В астрології певні знаки Зодіаку відомі своєю одержимістю чистотою та порядком.

Отже, які знаки Зодіаку одержимі чистотою вдома?

ДІВА (23 серпня – 22 вересня)

Хоча не кожна людина-Діва є акуратним виродком, ті, хто не прагне цього. Якщо Діва розмовляє з вами і раптом встає, вистачає ганчірку і починає прибирання, не приймайте це на свій рахунок. Діви дуже уважні до бруду. Вони інстинктивно відчувають, що речі недоречні або брудні, і зациклюватимуться на цьому доти, доки про це не подбають.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 19 січня)

Козероги серйозно ставляться до всієї роботи, навіть до роботи по дому, що ставить їх на вершину списку знаків зодіаку, які є акуратними виродками. Їм подобається мати бездоганний будинок, особливо якщо хтось приїжджає. Вони люблять складати список того, що потрібно зробити, щоби нічого не забути.

ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Овни – той тип прибиральників, які наводять сльозу. Якщо їм нудно або вони не можуть заснути, раптово здається, що немає нічого важливішого за чищення духовки. Для всіх зацікавлених сторін буде краще, якщо люди триматимуться подалі від них, якщо вони зайняті прибиранням; у них дуже мало терпіння, і ця нервова енергія очищення може призвести до того, що вони втратять її, якщо хтось завадить їхньому процесу очищення.

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