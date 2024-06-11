Існує покрокова інструкція для господинь, яка допоможе вам почистити електричну плиту.

Ви зможете почистити електричну плиту майже без зусиль, якщо візьмете до уваги вже перевірену інструкцію. Ось вона:

1. Зніміть змійовики плити та піддони. Якщо ваша електрична плита не має змійовиків, перейдіть до кроку 2.

Перед тим, як почистити електричну плиту, зніміть змійовики. Відкладіть їх поки що.

Ознайомившись із статтею та маючи можливість очистити змійовики печі, переходьте до кроку 2.

2. Нанесіть пасту з харчової соди на поверхню плити.

Ви можете зробити пасту з харчової соди, використовуючи три частини харчової соди та одну частину води. Для досягнення найкращих результатів приготуйте пасту з теплою водою. Це швидше розщепить жир та допоможе почистити електричну плиту.

3. Дайте йому постояти кілька хвилин.

Харчовій соді потрібно від двох до п’яти хвилин, щоб постояти та розщепити залишки їжі на плиті.

4. Витріть ділянку рушником.

Через кілька хвилин протріть це місце рушником. Уникайте сильного чищення плити, оскільки ви не хочете, щоб харчова сода подряпала поверхню плити.

5. Протріть зовнішню поверхню плити засобом для чищення скла або водою з милом.

Ви можете знайти засіб для миття скла у будь-якому побутовому магазині.

Як утримувати мою електричну плиту в чистоті?

Залежно від того, як часто ви готуєте, вам потрібно думати, як почистити електричну плиту кожні один-два тижні. Після тривалого приготування або якщо ви просто готували для великої групи, очистіть варильну поверхню в той же день. Крім того, якщо ви пролили щось на плиту або спалили будь-яку їжу на плиті, почистіть її якомога швидше. Чим довше ви чекаєте, тим важче буде вивести плями.

Читайте також:

Як зробити так, щоб ваша плита завжди була чистою: допоможе одна хитрість

Як очистити плиту, щоб позбутися жиру та плям: звичайний, але дієвий спосіб

Як очистити конфорки газової плити: допоможуть два знайомі продукти