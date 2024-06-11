Есть пошаговая инструкция для хозяек, которая поможет вам почистить электрическую плиту.

Вы сможете почистить электрическую плиту почти без труда, если примете во внимание уже проверенную инструкцию. Вот она:

1. Снимите плиты и поддоны. Если у вашей электрической плиты нет змеевиков, перейдите к шагу 2.

Перед очисткой электрической плиты снимите змеевики. Отложите их пока.

Ознакомившись со статьей и имея возможность очистить змеевики печи, перейдите к шагу 2.

2. Нанесите пасту из пищевой соды на поверхность плиты.

Вы можете сделать пасту из пищевой соды, используя три части пищевой соды и одну часть воды. Для достижения наилучших результатов подготовьте пасту с теплой водой. Это скорее расщепит жир и поможет очистить электрическую плиту.

3. Дайте ему постоять несколько минут.

Пищевой соде нужно от двух до пяти минут, чтобы постоять и расщепить остатки пищи на плите.

4. Вытрите участок полотенцем.

Через несколько минут протрите это место полотенцем. Избегайте сильной чистки плиты, поскольку вы не хотите, чтобы пищевая сода поцарапала поверхность плиты.

5. Протрите внешнюю поверхность плиты чистящим стеклам или водой с мылом.

Вы можете найти моющее средство в любом бытовом магазине.

Как содержать мою электрическую плиту в чистоте?

В зависимости от того, как часто вы готовите, нужно думать, как почистить электрическую плиту каждые одну-две недели. После продолжительного приготовления или если вы просто готовили для большой группы, очистите варочную поверхность в тот же день. Кроме того, если вы пролили что-нибудь на плиту или сожгли любую еду на плите, почистите ее как можно скорее. Чем дольше вы ждете, тем труднее будет вывести пятна.

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