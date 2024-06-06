Очистити духовку всередині може бути складно, адже там можуть назбиратися дуже великі забруднення, жир та нагар. Однак, впоратися з цим завданням все ж реально. Ось як:
Як очистити духовку всередині
Використовуйте харчову соду та оцет, щоб очистити духовку всередині. Сода створює реакцію піноутворення, яка допомагає видалити бруд і жир, каже Соколовський.
- Вийміть решітки, деки та інші знімні компоненти з духовки.
- Змішайте 1/2 склянки харчової соди з водою до утворення густої пасти.
- За допомогою шпателя рівномірно розподіліть пасту з харчової соди на внутрішні поверхні духовки. Уникайте нанесення пасти на нагрівальні елементи та інші чутливі частини духовки.
- Залиште пасту на поверхні духовки на кілька годин.
- Давши пасті настоятися, наповніть пляшку з пульверизатором білим оцтом і обприскайте внутрішні поверхні духовки розчином оцту, який спричинить піноутворення.
- Після того, як реакція піноутворення вщухне, скористайтеся губкою або щіткою, щоб обережно почистити внутрішні поверхні духовки, зосереджуючись на місцях зі стійкими плямами.
- Використовуйте вологу тканину з мікрофібри, щоб витерти залишки харчової соди та бруд з поверхонь, коли вам вдалося очистити духовку всередині.
- Витріть духовку насухо чистою тканиною з мікрофібри.
Як очистити духовку та її решітки
Ця важлива частина духовки потребує регулярного чищення для видалення стійких розливів і плям.
- Наповніть ванну (або велику ємність) гарячою водою.
- Додайте у воду кілька крапель натурального мильного засобу для посуду. Для більш брудних решіток додайте 1 склянку харчової соди.
- Помістіть решітки у ванну і дайте їм просочитися.
- Використовуйте губку або щітку, щоб почистити стійки.
- Промийте водою і витріть насухо серветкою з мікрофібри.
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