Існують швидкі та ефективні способи, які можуть стати вам у нагоді, коли ви вирішите очистити свою духовку всередині.

Очистити духовку всередині може бути складно, адже там можуть назбиратися дуже великі забруднення, жир та нагар. Однак, впоратися з цим завданням все ж реально. Ось як:

Як очистити духовку всередині

Використовуйте харчову соду та оцет, щоб очистити духовку всередині. Сода створює реакцію піноутворення, яка допомагає видалити бруд і жир, каже Соколовський.

Вийміть решітки, деки та інші знімні компоненти з духовки. Змішайте 1/2 склянки харчової соди з водою до утворення густої пасти. За допомогою шпателя рівномірно розподіліть пасту з харчової соди на внутрішні поверхні духовки. Уникайте нанесення пасти на нагрівальні елементи та інші чутливі частини духовки. Залиште пасту на поверхні духовки на кілька годин. Давши пасті настоятися, наповніть пляшку з пульверизатором білим оцтом і обприскайте внутрішні поверхні духовки розчином оцту, який спричинить піноутворення. Після того, як реакція піноутворення вщухне, скористайтеся губкою або щіткою, щоб обережно почистити внутрішні поверхні духовки, зосереджуючись на місцях зі стійкими плямами. Використовуйте вологу тканину з мікрофібри, щоб витерти залишки харчової соди та бруд з поверхонь, коли вам вдалося очистити духовку всередині. Витріть духовку насухо чистою тканиною з мікрофібри.

Як очистити духовку та її решітки

Ця важлива частина духовки потребує регулярного чищення для видалення стійких розливів і плям.

Наповніть ванну (або велику ємність) гарячою водою. Додайте у воду кілька крапель натурального мильного засобу для посуду. Для більш брудних решіток додайте 1 склянку харчової соди. Помістіть решітки у ванну і дайте їм просочитися. Використовуйте губку або щітку, щоб почистити стійки. Промийте водою і витріть насухо серветкою з мікрофібри.

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