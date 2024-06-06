Очистить духовку внутри может быть сложно, ведь там могут накопиться очень большие загрязнения, жир и нагар. Однако справиться с этой задачей все же реально. Во как:
Как очистить духовку внутри
Используйте соду и уксус, чтобы очистить духовку внутри. Сода создает реакцию пенообразования, помогающую удалить грязь и жир, говорит Соколовский.
- Извлеките решетки, противень и другие съемные компоненты из духового шкафа.
- Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой до образования густой пасты.
- Посредством шпателя равномерно распределите пасту из пищевой соды на внутренние поверхности духовки. Избегайте нанесения пасты на нагревательные элементы и другие чувствительные части духовки.
- Оставьте пасту на поверхности духовки на несколько часов.
- Дав пасте настояться, наполните бутылку с пульверизатором белым уксусом и опрыскайте внутренние поверхности духовки раствором уксуса, который приведет к пенообразованию.
- После того, как реакция пенообразования утихнет, используйте губку или щетку, чтобы осторожно почистить внутренние поверхности духовки, сосредотачиваясь на местах с устойчивыми пятнами.
- Используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы вытереть остатки пищевой соды и грязь с поверхностей, когда вам удалось очистить духовку внутри.
- Вытрите духовку досуха чистой тканью из микрофибры.
Как очистить духовку и ее решетки
Эта важная часть духовки требует регулярной чистки для удаления стойких разливов и пятен.
- Наполните ванную (или большую емкость) горячей водой.
- Добавьте несколько капель натурального мыльного средства для посуды. Для более грязных решёток добавьте 1 стакан пищевой соды.
- Поместите решетки в ванную и дайте им пропитаться.
- Для чистки стойки используйте губку или щетку.
- Промойте водой и протрите насухо салфеткой из микрофибры.
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