Существуют быстрые и эффективные способы, которые могут вам пригодиться, когда вы решите очистить свою духовку внутри.

Очистить духовку внутри может быть сложно, ведь там могут накопиться очень большие загрязнения, жир и нагар. Однако справиться с этой задачей все же реально. Во как:

Как очистить духовку внутри

Используйте соду и уксус, чтобы очистить духовку внутри. Сода создает реакцию пенообразования, помогающую удалить грязь и жир, говорит Соколовский.

Извлеките решетки, противень и другие съемные компоненты из духового шкафа. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой до образования густой пасты. Посредством шпателя равномерно распределите пасту из пищевой соды на внутренние поверхности духовки. Избегайте нанесения пасты на нагревательные элементы и другие чувствительные части духовки. Оставьте пасту на поверхности духовки на несколько часов. Дав пасте настояться, наполните бутылку с пульверизатором белым уксусом и опрыскайте внутренние поверхности духовки раствором уксуса, который приведет к пенообразованию. После того, как реакция пенообразования утихнет, используйте губку или щетку, чтобы осторожно почистить внутренние поверхности духовки, сосредотачиваясь на местах с устойчивыми пятнами. Используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы вытереть остатки пищевой соды и грязь с поверхностей, когда вам удалось очистить духовку внутри. Вытрите духовку досуха чистой тканью из микрофибры.

Как очистить духовку и ее решетки

Эта важная часть духовки требует регулярной чистки для удаления стойких разливов и пятен.

Наполните ванную (или большую емкость) горячей водой. Добавьте несколько капель натурального мыльного средства для посуды. Для более грязных решёток добавьте 1 стакан пищевой соды. Поместите решетки в ванную и дайте им пропитаться. Для чистки стойки используйте губку или щетку. Промойте водой и протрите насухо салфеткой из микрофибры.

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