Існує три лайфхаки з домашніми засобами, які можуть допомогти вам очистити деко довго тримати його в охайному вигляді.

Очистити деко від різного роду забруднень може бути доволі складно, але кожен з нас може з цим впоратися. Ось як це зробити:

1. Як очистити деко з содою та оцтом

Ви можете очистити своє деко харчовою содою і трохи оцту. Посипте деко шаром харчової соди. Тепер змішайте трохи теплої води з оцтом. Помістіть його в спрей для рослин. Розпиліть його на харчову соду, поки вона не стане пастою. Залишити вбиратися на годину. Потім ви можете відчистити його. Промийте та висушіть деко.

2. Очистити деко за допомогою таблетки для посудомийної машини

Наповніть деко теплою водою. Розчиніть у воді таблетку для посудомийної машини. Залиште отриману суміш вбиратися на годину. Тепер промийте та висушіть деко.

3. Очистити деок нашатирним спиртом

Деко для духовки можна очистити нашатирним спиртом. Будь обережний! Аміак – досить агресивний продукт. Розділіть нашатирний спирт по деку. Помістіть його в контейнер для сміття, зав’яжіть і залиште на ніч. Наступного дня його легко витерти. Промийте та висушіть деко.

Як очистити пригоріле деко?

Очистити пригоріле деко своїми руками виробами буде не так просто. Очистити пригоріле деко можна за допомогою засобу для очищення духовки, гриля та барбекю HG. Деко повністю згоріло? Ви можете використовувати комплект для модернізації духовки та гриля HG . Це дасть нове дихання декам і духовкам.

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