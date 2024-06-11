Существует три лайфхака с домашними средствами, которые могут помочь вам очистить противень долго держать его в опрятном виде.

Очистить противень от разного рода загрязнений может быть сложно, но каждый из нас может с этим справиться. Вот как это сделать:

1. Как очистить противень с содой и уксусом

Вы можете очистить свой противень пищевой содой и немного уксуса. Посыпьте противень слоем пищевой соды. Теперь смешайте немного теплой воды с уксусом. Поместите его в спрей для растений. Распылите его на пищевую соду, пока она не станет пастой. Оставить наряжаться на час. Затем вы можете отчистить его. Промойте и высушите противень.

2. Очистить противень с помощью таблетки для посудомоечной машины

Наполните противень теплой водой. Растворите в воде таблетку для посудомоечной машины. Оставьте полученную смесь впитываться в час. Теперь промойте и высушите противень.

3. Очистить противень нашатырным спиртом

Противень для духовки можно очистить нашатырным спиртом. Будь осторожен! Аммиак – довольно агрессивный продукт. Разделите нашатырный спирт по противню. Поместите его в мусорный контейнер, завяжите и оставьте на ночь. На следующий день его легко вытереть. Промойте и высушите противень.

Как очистить пригорелый противень?

Очистить пригорелый противень своими руками изделиями будет не так-то просто. Очистить пригорелый противень можно с помощью очистки духовки, гриля и барбекю HG. Противень полностью сгорел? Вы можете использовать комплект для модернизации духовки и гриля HG. Это даст новое дыхание противникам и духовкам.

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