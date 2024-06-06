Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 6 червня, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 6 червня.

Виконайте інтенсивні вправи або зробіть те, що ви завжди хотіли зробити.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 6 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Деякі люди просто люблять сперечатися, коли вони неправі. Ви це знаєте, і вони теж знають, але це не має значення.

Вони сваряться так, як дебати — це командний вид спорту, і хочуть, щоб ви приєдналися до них.

Коли ви Овен, будуть моменти, коли ви сваритеся з іншими людьми, і краще погоджуватися не погоджуватися.

Можливо, ви не зможете виграти кожну битву, та й навіщо намагатися взагалі?

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута.

Чим більше ви навчитеся довіряти своїм інстинктам, тим швидше ви зрозумієте, наскільки легко слідувати своєму серцю.

Люди дивляться на ваше життя збоку. В результаті їхні поради обмежені.

Телець, можливо, ти не зможеш побачити те, що вони бачать, але ти можеш відчути те, чого вони не можуть.

Це те, що дає право приймати певні рішення, які не отримують підтримки з боку ваших друзів або сім'ї. Але це не означає, що це не те, що вам підходить.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Навчіться пристосовуватися до ваших ситуацій. Як перевертень, ви знаєте, наскільки важливо зливатись з навколишнім середовищем та бути гнучким. Ви зіткнулися з великим випробуванням.

Нова річ, яку ви хочете дослідити, – це ваше власне серце, Близнюки. Щоб дізнатися, хто ви насправді, і зрозуміти свою правду, може знадобитися багато часу та цікавості.

Розуміння того, що ви відчуваєте, і вжиття заходів відповідно до цього може бути методом спроб і помилок, але як тільки ви це з'ясуйте, вам потрібно буде внести лише невеликі зміни, тому що ви знаєте, хто ви і чого ви хочете.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Вам би хотілося зробити все самому і не дякувати нікому за зроблене, але ваші мрії зараз для цього надто великі.

Вам потрібні друзі, Рак, сім'я та люди поряд з вами, які нададуть вам емоційну підтримку та, можливо, нададуть вам кілька послуг.

Добре просити людей, які вас люблять допомогти, коли вони можуть. Це дає можливість витратити час і зрозуміти, що ви намагаєтеся зробити.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута.

Після того, як вам кілька разів розбили серце, ви не хочете повертатися на сцену побачень, навіть коли почуваєтеся самотнім.

Ви усвідомлюєте, що вам хтось потрібний, але боїтеся, що знову закохаєтеся не в ту людину, Терези.

Ризик полюбити іншого велике, і ви, можливо, не повністю готові віддати своє серце прямо зараз. Тільки не зачиняйте двері перед такою можливістю.

Бути відкритим. Коли настане час, ти дізнаєшся.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею, перевернута.

Ви вперлися у стіну у своєму навчанні. Ви розвивали та вдосконалювали свої навички, але тепер досягли плато.

Ви не знаєте, чи варто вам повернутися до школи чи знайти нову роботу. Діво, тобі зараз просто нудно.

Вам потрібно щось свіже, щоб привернути вашу увагу і поставити перед вами завдання, що приносить задоволення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей, перевернута.

Успіх приходить і йде. У вас не завжди є прямий шлях до кінцевого результату.

Ви переживаєте злети та падіння на своєму шляху і бажаєте, щоб це були тільки добрі часи, Терези.

Ви зростаєте, долаючи все це, і щойно досягнете кінцевого пункту призначення, ви зрозумієте, наскільки коштувало все це божевілля.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Смерть у перевернутому положенні.

Кінцівка, здавалося, була така близька, і все ж щось сталося, і ти вирішив не доводити справу до кінця.

Ти думав, що хочеш все відпустити і почати все спочатку, але передумав, Скорпіоне.

Тепер вам потрібно сказати своїм друзям та сім'ї, що ви не збираєтеся розлучатися.

Вони можуть засумніватись у вашому рішенні, але це ваше життя. Ви повинні робити те, що маєте на серці.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Робота у групі нагадує ситуацію з пасткою-22.

Є люди, які не виконують свою частину роботи та користуються енергією інших, а є ті, хто може зробити більше, ніж слід, переступаючи кордони.

З цими роздратуваннями можна впоратися, і ви можете знайти спосіб зібрати їх усі разом, Стрілець.

Можливо, добрим початком буде зосередження уваги на сильних сторонах кожного та спроба уникнути слабкостей один одного.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута.

Намагаючись уникнути негативних наслідків, ви взагалі не ухвалюєте жодного рішення.

Ви повинні відокремити свої емоції від проблеми та розглядати факти окремо.

Якщо у вас немає всього, що вам потрібно, Козерога може бути важко зрозуміти, що робити.

Зрештою, у вас може не бути іншого вибору, окрім як слідувати своїм інстинктам і дивитися, що станеться далі.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Диявол

Ви думали, що позбулися цієї набридливої ​​шкідливої ​​звички, а потім раптово приходить спокуса, і ви скачуєтесь назад до старої рутини, яку, як ви думали, ніколи більше не повторите.

Той факт, що ви знову зісковзнули у негативний патерн, не означає, що ви не можете знову вибратися з нього. Буде важко боротися з вашим розумом, який говорить, що все в порядку, що ви ліниві або що ви невдаха. Ви одного разу поставили ціль і досягли її, Водолію. Ви можете встановити його знову і потрапити в ціль у майбутньому.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута.

Варіантів вибору дуже багато і всі вони здаються правильними. Вам потрібно вибрати один, і дуже складно зрозуміти, який з них є кращим.

Риби, ти можеш зробити лише одне. Ризикніть і керуйтеся своєю першою реакцією. Єдиний спосіб дізнатися, що може піти не так, — спробувати.

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