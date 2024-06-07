Рецептом чудової літньої закуски з кабачків поділилася авторка блогу «Yuliia Masiuk», пише Politeka.net.
«Обожнюю цю пору за неймовірну кількість свіжих овочів, з яких можна приготувати різні смачні страви І сьогодні ділюсь рецептом ідеальних вафель з кабачків», - зазначила фудблогерка.
Інгредієнти для приготування закуски з кабачків потрібні наступні: кабачки середнього розміру - 3 шт, яйця - 3шт, сир твердий - 120 г, борошно – 5 ст. л., кріп, сіль і перець за смаком, сушений часник, олія.
Рецепт літньої закуски з кабачків.
Рецепт літньої закуски з кабачків.
Хід приготування закуски з кабачків доволі простий. Спочатку кабачки натираємо на крупній терці – рідину з овочів необхідно вичавити і злити. Далі до кабачків додаємо яйця, кріп, натертий твердий сир, борошно, спеції. Тепер суміш перемішуємо.
Рецепт літньої закуски з кабачків.
Рецепт літньої закуски з кабачків.
Переходимо до фінальних кроків приготування закуски з кабачків – замащуємо вафельницю олією і викладаємо суміш.
Смажимо вафлі з кабачків до золотавого кольору.
«Подавати можна з крем-сиром, сметаною, або соусом на основі натурального йогурту та невеликою кількістю часнику», - порадила фудблогерка.
Нагадаємо, що кабачки дуже корисні, легко засвоюються, добре впливають наа травневу систему та стан шкіри.
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