Рецептом замечательной летней закуски из кабачков поделилась автор блога «Yuliia Masiuk», пишет Politeka.net.
«Обожаю это время за невероятное количество свежих овощей, из которых можно приготовить разные вкусные блюда И сегодня деллюсь рецептом идеальных вафель из кабачков», - отметила фудблогерка.
Ингредиенты для приготовления закуски из кабачков нужны следующие: кабачки среднего размера – 3 шт, яйца – 3шт, сыр твердый – 120 г, мука – 5 ст. л., укроп, соль и перец по вкусу, сушеный чеснок, растительное масло.
Рецепт летней закуски из кабачков.
Рецепт летней закуски из кабачков.
Ход приготовления закуски из кабачков довольно простой. Сначала кабачки натираем на крупной терке – жидкость из овощей необходимо выжать и слить. Далее к кабачкам добавляем яйца, укроп, натертый сыр, муку, специи. Теперь смесь перемешиваем.
Рецепт летней закуски из кабачков.
Рецепт летней закуски из кабачков.
Переходим к финальным шагам приготовления закуски из кабачков – смазываем вафельницу маслом и выкладываем смесь.
Жарим вафли из кабачков до золотистого цвета.
«Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока», - посоветовала фудблогер.
Напомним, что кабачки очень полезны, легко усваиваются, хорошо влияют на майскую систему и состояние кожи.
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