Рецептом замечательной летней закуски из кабачков поделилась автор блога «Yuliia Masiuk», пишет Politeka.net.

«Обожаю это время за невероятное количество свежих овощей, из которых можно приготовить разные вкусные блюда И сегодня деллюсь рецептом идеальных вафель из кабачков», - отметила фудблогерка.

Ингредиенты для приготовления закуски из кабачков нужны следующие: кабачки среднего размера – 3 шт, яйца – 3шт, сыр твердый – 120 г, мука – 5 ст. л., укроп, соль и перец по вкусу, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт летней закуски из кабачков

Рецепт летней закуски из кабачков.

рецепт летней закуски из кабачков

Рецепт летней закуски из кабачков.

Ход приготовления закуски из кабачков довольно простой. Сначала кабачки натираем на крупной терке – жидкость из овощей необходимо выжать и слить. Далее к кабачкам добавляем яйца, укроп, натертый сыр, муку, специи. Теперь смесь перемешиваем.

рецепт летней закуски из кабачков

Рецепт летней закуски из кабачков.

Рецепт летней закуски из кабачков.

Переходим к финальным шагам приготовления закуски из кабачков – смазываем вафельницу маслом и выкладываем смесь.

Жарим вафли из кабачков до золотистого цвета.

«Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока», - посоветовала фудблогер.

Напомним, что кабачки очень полезны, легко усваиваются, хорошо влияют на майскую систему и состояние кожи.

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