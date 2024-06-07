Из летних овощей, в том числе из кабачков, можно приготовить большое количество легких, вкусных и полезных блюд.

Рецептом замечательной летней закуски из кабачков поделилась автор блога «Yuliia Masiuk», пишет Politeka.net.

«Обожаю это время за невероятное количество свежих овощей, из которых можно приготовить разные вкусные блюда И сегодня деллюсь рецептом идеальных вафель из кабачков», - отметила фудблогерка.

Ингредиенты для приготовления закуски из кабачков нужны следующие: кабачки среднего размера – 3 шт, яйца – 3шт, сыр твердый – 120 г, мука – 5 ст. л., укроп, соль и перец по вкусу, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт летней закуски из кабачков.

Рецепт летней закуски из кабачков.

Ход приготовления закуски из кабачков довольно простой. Сначала кабачки натираем на крупной терке – жидкость из овощей необходимо выжать и слить. Далее к кабачкам добавляем яйца, укроп, натертый сыр, муку, специи. Теперь смесь перемешиваем.

Рецепт летней закуски из кабачков.

Рецепт летней закуски из кабачков.

Переходим к финальным шагам приготовления закуски из кабачков – смазываем вафельницу маслом и выкладываем смесь.

Жарим вафли из кабачков до золотистого цвета.

«Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока», - посоветовала фудблогер.

Напомним, что кабачки очень полезны, легко усваиваются, хорошо влияют на майскую систему и состояние кожи.

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