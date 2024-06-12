Існують чотири простих кроки, які можуть допомогти вам очистити ванну, щоб вам знову було комфортно у ній.

Очистити ванну від різного роду забруднень може бути трохи складно, але це не означає, що неможливо. Ось як це зробити:

Як очистити ванну

Залежно від того, як часто ви користуєтеся ванною, вам може знадобитися виконувати ці інструкції з очищення приблизно раз на тиждень. Якщо ви користуєтеся ванною рідше, плануйте ретельно її очищати принаймні раз на місяць.

Крок 1. Видаліть безлад у ванні.

Якщо карниз вашої ванни заповнений пляшками та контейнерами, вам буде важко очистити ванну. Оптимізуйте засоби для ванної кімнати, вибравши лише те, що вам потрібно, і зберігайте інші предмети, поки вони не знадобляться. Розмістіть ці кілька необхідних речей у обмеженому кутку або повісьте їх на стелажі над головою. Це також запобіжить краям вашої ванни від збирання липких залишків, залишених капаючими кришками та насосами.

Крок 2: створіть власний засіб для чищення ванни.

Відмовтеся від дорогих магазинних засобів для чищення ванн і виберіть натомість щось домашнє. Змішайте рівні частини дистильованого білого оцту та мила для посуду, щоб отримати доступну альтернативу очищення, яка є менш жорсткою. Додайте кілька крапель ефірного масла, наприклад лаванди або чайного дерева, щоб замаскувати запах оцту. Оцет, натуральна кислота, яка магічно діє на мінеральні відкладення та мильну піну, посилює мило та може допомогти гарно очистити ванну.

Порада редактора: деякі спеціальні матеріали для ванн можуть потребувати спеціальних розчинів для чищення. Використовуйте лише той спосіб, який безпечний для вашої конкретної ванни.

Крок 3: Збризніть і скрабуйте.

Щоб очистити ванну, розбризкуйте сумішшю всю ванну, включаючи боки та дно, і використовуйте вологу тканину або неабразивну губку, щоб витерти залишки. Для усунення стійких плям від ванни дайте суміші постояти 15-20 хвилин перед очищенням. Ви також можете змочити тканину в оцтово-мильній суміші та покласти її на пляму для додаткової сили очищення.

Заощадьте час, наповнивши ванну дюймом теплої води, поки очищуєте ванну. Коли ви розбризкуєте та очищаєте стінки ванни, миючий засіб буде капати в раковину ванни, осідаючи на дно. Протріть дно в останню чергу, потім осушіть ванну.

Крок 4: Очистити ванну.

Ретельно промийте ванну чистою водою, щоб змити залишки миючого розчину. Для додаткового блиску протріть ванну ганчіркою або рушником. Цю звичку також варто практикувати після кожного використання, щоб ваша ванна була чистою та без залишків.

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