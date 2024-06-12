Существуют четыре простых шага, которые могут помочь вам очистить ванную, чтобы вам снова было комфортно в ней.

Очистить ванну от разного рода загрязнений может быть немного затруднительно, но это не значит, что невозможно. Вот как это сделать:

Как очистить ванну

В зависимости от того, как часто вы пользуетесь ванной, вам может понадобиться следовать инструкциям по очистке примерно раз в неделю. Если вы пользуетесь реже ванной, планируйте тщательно ее очищать по крайней мере раз в месяц.

Шаг 1. Удалите беспорядок в ванне.

Если карниз ванны заполнен бутылками и контейнерами, вам будет трудно очистить ванну. Оптимизируйте средства для ванной комнаты, выбрав только то, что вам нужно, и храните другие предметы, пока они не понадобятся. Разместите эти несколько необходимых вещей в ограниченном углу или повесьте их на стеллажи над головой. Это также предотвратит края вашей ванны от сбора липких остатков, оставленных капающими крышками и насосами.

Шаг 2: создайте собственное чистящее средство для ванны.

Откажитесь от дорогих магазинов для чистки ванн и выберите вместо этого что-то домашнее. Смешайте ровные части дистиллированного белого уксуса и мыла для посуды, чтобы получить доступную альтернативу очистке, которая менее жесткая. Добавьте несколько капель эфирного масла, например лаванды или чайного дерева, чтобы замаскировать уксусный запах. Уксус, натуральная кислота, которая магически действует на минеральные отложения и мыльную пену, усиливает мыло и помогает хорошо очистить ванну.

Совет редактора: некоторые специальные материалы для ванн могут нуждаться в специальных чистящих растворах. Используйте только тот способ, который безопасен для конкретной ванны.

Шаг 3: Сбрызните и скрабуйте.

Чтобы очистить ванну, разбрызгивайте смесью всю ванну, включая бока и дно, и используйте влажную ткань или неабразивную губку, чтобы вытереть остатки. Для устранения стойких пятен от ванны дайте смеси постоять 15-20 минут перед очищением. Вы также можете смочить ткань в уксусно-мыльной смеси и положить ее на пятно для дополнительной силы очищения.

Сэкономьте время, наполнив ванную дюймом теплой воды, пока очищаете ванную. Когда вы разбрызгиваете и очищаете стенки ванны, моющее средство будет капать в раковину ванны, оседая на дно. Протрите дно в последнюю очередь, затем осушите ванночку.

Шаг 4: Очистить ванночку.

Тщательно промойте чистую ванну, чтобы смыть остатки моющего раствора. Для дополнительного блеска протрите ванную тряпкой или полотенцем. Эту привычку следует практиковать после каждого использования, чтобы ваша ванна была чистой и без остатков.

Читайте также:

Как очистить ванну: самые легкие советы, о которых вы слышали

Как почистить ванну: советы для сияющего блеска

Как почистить вытяжку на кухне: избавьтесь от жира и копоти быстро и эффективно