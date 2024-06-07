Видалити плями від трави з улюблених речей може бути доволі складно, але чого не зробиш, якщо щось дуже сильно любиш.

Як видалити плями від трави з одягу

Хлорофіл, основний компонент морилки для трави, є зеленим пігментом, який надає траві та листю колір. Проте, коли переноситься на одяг, це зелений пігмент, який діє як барвник. Поєднайте це з брудом, потом та іншими елементами, які важко видалити, і ви отримаєте складну пляму.

Видалити плями від трави зазвичай легше, коли вони свіжі, незалежно від матеріалу. Подумайте про те, щоб пофарбувати сорочку під краватку або пофарбувати волосся: чим довше фарба тримається на волокні, тим краще вона в нього входить. Коли це можливо, обробіть плями від трави, як тільки ви їх помітили. Однак застарілі плями не є втраченою справою — вони просто можуть потребувати трохи більше роботи. Читайте далі, щоб отримати поради щодо текстилю.

Денім та інші тканини, які можна прати

Щоб видалити плями від свіжої трави:

Перед пранням обробіть пляму. Якщо плями від трави часто зустрічаються у вашому домі, ви можете придбати засіб для видалення плям, який спрямований на них. Якщо у вас під рукою немає засобу для виведення плям, ви також можете використати ензимний пральний порошок (це стосується більшості стандартних рідких господарських милів). Якщо у вас немає жодного з цих варіантів, використовуйте розчин 1 частини оцту на 2 частини води. Тонко покрийте всю забруднену ділянку засобом для виведення плям і втирайте його в тканину.

Дайте засобу для виведення плям постояти принаймні 15 хвилин. Цей час потрібен, щоб розвести пляму. Ви можете спробувати почистити пляму щіткою з м’якою щетиною, щоб засіб для виведення плям глибше проникло у волокна.

Прати при прохолоді. Якщо вам не вдалося повністю видалити плями від трави, то гаряча вода може їх закріпти ще більше. Тому використовуйте холодну воду.

Перевірте перед сушінням. Якщо пляма все ще видно, повторіть описані вище дії перед сушінням. Тепло від сушильної машини, навіть більше, ніж гаряча вода, може затримати пляму. Якщо пляма зникла, висушіть як зазвичай.

У разі застарілих плям або плям від трави замочіть весь одяг у розчині теплої води та кисневого відбілювача принаймні на чотири години. Якщо після замочування пляма все ще видно, виконайте описані вище кроки для обробки та прання, але уникайте варіанту з оцтом. (Хоча ця комбінація не створить токсичних парів, таких як хлорний відбілювач і оцет, кисневий відбілювач найкраще працює в лужному середовищі, а не в кислому.) Якщо пляма зникла, виперіть як зазвичай.

Читайте також:

Як видалити вапняний наліт у чайнику: допоможе домашній продукт

Як почистити чайник від бруду та накипу: буде як новий

Як почистити електричний чайник від накипу: кілька простих порад