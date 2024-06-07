Есть эффективные лайфхаки, которые могут помочь вам удалить пятна от травы из любимых вещей.

Удалить пятна от травы из любимых вещей может быть сложно, но чего не сделаешь, если что-то очень сильно любишь.

Как удалить пятна от травы из одежды

Хлорофилл, основной компонент морилки для травы, представляет собой зеленый пигмент, который придает траве и листьям цвет. Однако когда переносится на одежду, это зеленый пигмент, который действует как краситель. Совместите это с грязью, потом и другими элементами, которые трудно удалить, и вы получите сложное пятно.

Удалить пятна от травы обычно легче, когда они свежие, независимо от материала. Подумайте о том, чтобы покрасить рубашку под галстук или покрасить волосы: чем длиннее краска держится на волокне, тем лучше она в него входит. Когда это возможно, обработайте пятна от травы, как только вы их заметили. Однако устаревшие пятна не являются потерянным делом – они просто могут потребовать немного больше работы. Ознакомьтесь с информацией о текстиле.

Деним и другие ткани, которые можно стирать

Чтобы удалить пятна от свежей травы:

Перед стиркой обработайте пятно. Если пятна от травы часто встречаются в вашем доме, вы можете приобрести пятновыводитель, который направлен на них. Если у вас под рукой нет пятновыводителя, вы также можете использовать энзимный стиральный порошок (это касается большинства стандартных жидких хозяйственных мылей). Если у вас нет ни одного из этих вариантов, используйте раствор 1 уксуса на 2 части воды. Тонко покройте весь загрязненный участок пятновыводителем и вотрите его в ткань.

Дайте пятновыводитель постоять как минимум 15 минут. Это время нужно, чтобы развести пятно. Вы можете попытаться почистить пятно щеткой с мягкой щетиной, чтобы пятновыводитель глубже проник в волокна.

Стирать при прохладе. Если вам не удалось полностью удалить пятна от травы, то горячая вода может закрепить их еще больше. Потому используйте холодную воду.

Проверьте перед сушкой. Если пятно все еще видно, повторите описанные выше действия перед сушкой. Тепло от сушильной машины, даже больше, чем горячая вода, может удержать пятно. Если пятно исчезло, высушите как обычно.

В случае устаревших пятен или пятен от травы замочите всю одежду в растворе теплой воды и кислородного отбеливателя, по крайней мере, на четыре часа. Если после замачивания все еще видно, выполните описанные выше шаги для обработки и стирки, но избегайте варианта с уксусом. (Хотя эта комбинация не создаст токсичных паров, таких как хлорный отбеливатель и уксус, кислородный отбеливатель лучше работает в щелочной среде, а не в кислой.) Если пятно исчезло, постирайте как обычно.

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