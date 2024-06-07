Видалити залишки скотчу з будь-якої поверхні, насправді легко, якщо знати як правильно це робити. Отже, ось які поради можуть допомогти:
Спирт
Щоб видалити залишки скотчу, змочіть тканину з мікрофібри в спирті. Використовуйте м’яку чисту тканину, щоб не пошкодити поверхню, яку ви обробляєте. Змочіть тканину ізопропіловим спиртом і обережно потріть нею уражену ділянку вперед і назад. Завжди перевіряйте невибіркову область, перш ніж продовжити.
- Найкраще підходить для: непористих поверхонь, таких як камінь, шкіра, хром і килим.
- Крім того, використовуйте рідину для зняття лаку з ацетоном або без ацетону . Однак ацетон може здерти фарбу з металевих поверхонь.
- Замість спирту використовуйте міцний прозорий спирт, наприклад горілку.
Мило для посуду і тепла вода
Витріть залишки клейкої стрічки миючим розчином і теплою водою. Помістіть 1 американську столову ложку (3,0 чайної ложки) рідкого засобу для миття посуду в 2 с (16 рідких унцій) теплої води. Перемішуйте, поки суміш не стане пухирчастою. Потім змочіть м’яку тканину в мильній воді, щоб обережно видалити залишки скотчу. Продовжуйте терти область, доки вона не стане слизькою або липкою.
- Найкраще для: будь-якої поверхні.
- Якщо ви видаляєте залишки з поверхні світлої тканини, вибирайте мило для посуду без барвників , щоб не залишати плям на тканині.
Пральний порошок
Використовуйте миючий засіб і соду у співвідношенні 1:1. Змішайте в мисці рівні частини прального порошку та пральної соди . Додайте невелику кількість води, додаючи більше за потреби, щоб утворилася паста. Нанесіть зубною щіткою з м’якою щетиною або тканиною. Дайте йому просочитися протягом 10 хвилин, а потім видаліть його вологою ганчіркою.
- Найкраще підходить для: каменю, тканини, металу, вінілу тощо.
- Потім протріть поверхню теплою водою та чистою тканиною.
- Пральна сода також відома як кальцинована сода або карбонат натрію. Це природний очищувач і пом’якшувач води, який перетворює жири та жир на водорозчинні солі.
- Приготуйте пральну соду вдома, поставивши деко з харчовою содою в духовку при 400°F (204°C) на 15 хвилин. Цей спосіб теж може допомогти видалити залишки скотчу.
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