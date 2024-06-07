Використовуйте м’яку чисту тканину, щоб не пошкодити поверхню, яку ви обробляєте. Змочіть тканину ізопропіловим спиртом і обережно потріть нею уражену ділянку вперед і назад. Завжди перевіряйте невибіркову область, перш ніж продовжити.

Мило для посуду і тепла вода

Витріть залишки клейкої стрічки миючим розчином і теплою водою. Помістіть 1 американську столову ложку (3,0 чайної ложки) рідкого засобу для миття посуду в 2 с (16 рідких унцій) теплої води. Перемішуйте, поки суміш не стане пухирчастою. Потім змочіть м’яку тканину в мильній воді, щоб обережно видалити залишки скотчу. Продовжуйте терти область, доки вона не стане слизькою або липкою.

Найкраще для: будь-якої поверхні.

будь-якої поверхні. Якщо ви видаляєте залишки з поверхні світлої тканини, вибирайте мило для посуду без барвників , щоб не залишати плям на тканині.