Используйте мягкую чистую ткань, чтобы не повредить обрабатываемую поверхность. Смочите ткань изопропиловым спиртом и осторожно потрите ею пораженный участок вперед и назад. Прежде чем продолжить, проверяйте неизбирательную область.

Мыло для посуды и теплая вода

Протрите остатки клейкой ленты моющим раствором и теплой водой. Поместите 1 американскую столовую ложку (3,0 чайной ложки) жидкого моющего средства в 2 с (16 жидких унций) теплой воды. Перемешивайте, пока смесь не станет пузырчатой. Затем смочите мягкую ткань в мыльной воде, чтобы осторожно удалить остатки скотча. Продолжайте тереть область, пока она не станет скользкой или липкой.

Лучше всего для: любой поверхности.

любой поверхности. Если вы удаляете остатки с поверхности светлой ткани, выбирайте мыло для посуды без красителей, чтобы не оставлять пятен на ткани.