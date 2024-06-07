Удалить остатки скотча с любой поверхности, действительно легко, если знать как правильно это делать. Итак, вот какие советы могут помочь:

Спирт

Чтобы удалить остатки скотча, смочите ткань из микрофибры в спирте. Используйте мягкую чистую ткань, чтобы не повредить обрабатываемую поверхность. Смочите ткань изопропиловым спиртом и осторожно потрите ею пораженный участок вперед и назад. Прежде чем продолжить, проверяйте неизбирательную область.
  • Лучше всего подходит для: непористых поверхностей, таких как камень, кожа, хром и ковер.
  • Кроме того, используйте жидкость для снятия лака с ацетоном или без ацетона. Однако ацетон может содрать краску с металлических поверхностей.
  • Вместо спирта используйте крепкий прозрачный спирт, например водку.

скотч

Мыло для посуды и теплая вода

Протрите остатки клейкой ленты моющим раствором и теплой водой. Поместите 1 американскую столовую ложку (3,0 чайной ложки) жидкого моющего средства в 2 с (16 жидких унций) теплой воды. Перемешивайте, пока смесь не станет пузырчатой. Затем смочите мягкую ткань в мыльной воде, чтобы осторожно удалить остатки скотча. Продолжайте тереть область, пока она не станет скользкой или липкой.

  • Лучше всего для: любой поверхности.
  • Если вы удаляете остатки с поверхности светлой ткани, выбирайте мыло для посуды без красителей, чтобы не оставлять пятен на ткани.

окно со скотчем

Стиральный порошок

Используйте моющее средство и соду в соотношении 1:1. Смешайте в миске равные части стирального порошка и стиральной соды. Добавьте небольшое количество воды, добавляя больше при необходимости, чтобы образовалась паста. Нанесите щеткой с мягкой щетиной или тканью. Дайте ему пропитаться в течение 10 минут, а затем удалите его влажной тряпкой.
  • Лучше всего подходит для: камня, ткани, металла, винила и т.д.
  • Затем протрите поверхность теплой водой и чистой тканью.
  • Стиральная сода также известна как кальцинированная сода или карбонат натрия. Это природный очиститель и смягчитель воды, превращающий жиры и жир в водорастворимые соли.
  • Приготовьте стиральную соду дома, поставив противень с пищевой содой в духовку при 400°F (204°C) на 15 минут. Этот способ тоже может помочь удалить остатки скотча.

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